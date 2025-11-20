Den Schwung mitnehmen: Eispiraten treffen auf Bad Nauheim und Rosenheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen erneut vor einem anspruchsvollen Wochenende in der DEL2.

Nach dem beeindruckenden und historischen 5:2-Auswärtssieg bei der Düsseldorfer EG wollen die Westsachsen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Am Freitag gastiert das Team von Cheftrainer Jussi Tuores beim EC Bad Nauheim (21.11.2025, 19:30 Uhr), ehe am Sonntag das Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim im Sahnpark ansteht (23.11.2025, 17:00 Uhr). Tickets für das Heimspiel sind weiterhin online, an allen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

Mit Selbstvertrauen, aber angespannter Personalsituation ins Wochenende

Der Coup in Düsseldorf – der erste Pflichtspielsieg der Vereinsgeschichte gegen die DEG – hat der Mannschaft einen enormen Schub gegeben. Trotz personeller Engpässe zeigte Crimmitschau dort eine der reifsten Saisonleistungen und feierte vor zahlreichen mitgereisten Fans einen verdienten Erfolg.

Doch die Verletzungssorgen bleiben präsent: Fraglich sind nämlich weiterhin die Einsätze der angeschlagenen Verteidiger Mario Scalzo und Adam McCormick. Ohnehin nicht im Aufgebot stehen die Langzeitverletzten Tim Lutz, Ralf Rollinger, Till Michel, Vinny Saponari und Ladislav Zikmund. Da heute weitere Untersuchungen und Regenationsphasen einiger Spieler anstanden, konnte Cheftrainer Jussi Tuores mit Willy Rudert und Lucas Böttcher zwei ehemalige Schützlinge, die aktuell bei den Chemnitz Crashers spielen, als Trainingsgäste auf dem Eis begrüßen.

Gastspiel in Bad Nauheim – Zeit für Revanche

Am Freitagabend reisen die Eispiraten zu den Roten Teufeln des EC Bad Nauheim. Im Colonel-Knight-Stadion treffen beide Teams bereits zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. Das erste Duell im Sahnpark entschied Bad Nauheim mit 4:2 für sich – entsprechend haben die Westsachsen noch eine Rechnung offen.

Die Hessen, aktuell Tabellenzehnter mit 19 Punkten, haben sich nach schwachem Saisonstart zuletzt stabilisiert. Während am vergangenen Sonntag eine knappe 0:1-Niederlage gegen die Krefeld Pinguine stand, konnte das Team von Headcoach Peter Russell zwei Tage zuvor mit einem 4:3-Auswärtssieg nach Overtime bei den Ravensburg Towerstars Selbstvertrauen tanken.

Offensiv ragt Justin MacPherson heraus: Der Goldhelm des ECN kommt schon auf fünf Tore und neun Assists. Dicht dahinter folgen Jordan Hickmott und Julian Lautenschlager mit bislang jeweils neun Scorerpunkten. Auch in der Defensive hat Bad Nauheim wieder Zuverlässigkeit gefunden: Goalie Jerry Kuhn überzeugt mit über 93 Prozent Fangquote und zählt zu den Hauptfaktoren des jüngsten Aufschwungs.

Rosenheim gastiert am Sonntag im Sahnpark

Nach zwei Auswärtsspielen kehren die Eispiraten am Sonntag vor heimisches Publikum zurück. Mit den Starbulls Rosenheim stellt sich eines der aktuell stärksten Teams der Liga im Sahnpark vor. Die Oberbayern rangieren mit 29 Punkten aus 16 Spielen auf Platz vier, befinden sich aber in einem engen Mittelfeld – nur drei Punkte trennen sie von den Eispiraten auf Rang acht (26 Punkte).

Rosenheim zeigte sich zuletzt wechselhaft: Einem 4:3-Sieg über die Bietigheim Steelers folgte eine 0:3-Auswärtsniederlage bei den Eisbären Regensburg. Dennoch verfügt das Team von Trainer Jari Pasanen über enorme Qualität. Topscorer Ville Järveläinen (10 Tore, 6 Assists) präsentiert sich in absoluter Torlaune.

Besonderen Fokus werden viele Crimmitschauer Fans auf die Rückkehr eines alten Bekannten richten: Scott Feser, ehemaliger Publikumsliebling im Sahnpark, kommt erstmals seit seinem Abschied im Sommer zurück. Der Stürmer befindet sich in starker Form, sammelte bereits 14 Scorerpunkte (vier Tore, zehn Assists) und überzeugt mit einer herausragenden +14-Bilanz. Im Tor haben die Starbulls mit Oskar Autio einen stabilen Rückhalt – knapp 92 Prozent Fangquote sprechen für den Keeper.

Den Schwung aus Düsseldorf mitnehmen

Die Eispiraten Crimmitschau gehen mit frischem Selbstvertrauen, aber weiterhin gebeuteltem Kader in ein intensives Wochenende. Bad Nauheim und Rosenheim sind zwei Gegner, die beide zuletzt gute Form gezeigt haben. Für die Westsachsen wird entscheidend sein, den Schwung aus Düsseldorf mitzunehmen – und trotz der Ausfälle erneut als geschlossene Einheit aufzutreten.

