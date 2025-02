Dem Druck standgehalten – deutsche Frauen besiegen Ã–sterreich 2:0: „Waren definitiv die bessere Mannschaft“

Bonn. (PM MagentaSport) Revanche mit einem 2:0-Erfolg gelungen und obendrein war´s ein solider erster Auftritt der deutschen Eishockey-Frauen im Spiel 1 zur Olympia-Qualifikation gegen Österreich.

Torhüterin Sandra Abstreiter erweist sich einmal „als Fels in der Brandung“. Nach kleinen Startschwierigkeiten mit ärgerlichen Strafzeiten arbeitete dann die gesamte Mannschaft aufopferungsvoll mit. „Wir haben definitiv gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Natürlich wurde es ab und zu brenzlig, weil die Österreicherinnen auch alles geben, was sie haben“, bilanziert Sandra Abstreiter zufrieden. Immerhin: die null steht. Das Fazit von Trainer Jeff MacLeod: „Es gibt viel Druck bei so einem Event. Das erste Spiel ist ein bisschen anders, als die anderen Spiele, die wir sonst spielen. Wir versuchen, es einfach zu halten.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Olympia Quali via MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Samstag. Ab 14 Uhr trifft Deutschland auf die Slowakei im Spiel 2 der Olympia-Qualifikation der Frauen. Live und kostenlos bei MagentaSport.

Deutschland – Österreich 2:0

Wichtiger Sieg für die DEB-Frauen in der Olympia-Qualifikation und die gelungene Revanche für das bittere 0:3 in der vergangenen Quali vor 4 Jahren! Drei Spiele muss das deutsche Team gewinnen, um Platz 1 gegen die Ungarn zu behaupten, die ihr erstes Spiel 3:1 gegen die Slowakei gewannen und aufgrund der mehr erzielten Treffer vorne stehen.

Jeff MacLeod, Bundestrainer Deutschland: „Es gibt viel Druck bei so einem Event. Das erste Spiel ist ein bisschen anders, als die anderen Spiele, die wir sonst spielen. Wir versuchen, es einfach zu halten. Die Spielerinnen auf der Bank haben auch einen sehr guten Job gemacht, sehr gut miteinander kommuniziert, sich so gut wie möglich an den Plan gehalten.“

Sandra Abstreiter, Torhüterin Deutschland: „Die 60 Minuten waren als Start ins Turnier sehr, sehr gut. Wir haben definitiv gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Natürlich wurde es ab und zu brenzlig, weil die Österreicher auch alles geben, was sie haben. Es ist auch wichtig für sie. Genauso wichtig ist es, wenn man sich an die letzte Olympia-Quali zurückerinnert. Da ist das erste Spiel gegen Österreich nicht so gut ausgegangen. Ich glaube, das hatten schon noch ein paar im Hinterkopf. Ich hab es soweit geschafft, das auszuschalten und einfach das Spiel zu spielen. Und ich glaube, das haben die meisten auch geschafft.“

Luisa Welcke, Spielerin Deutschland: „Es ist uns ziemlich gut gelungen, abzuliefern. Auch wenn man darüber nachdenkt, dass wir gerade erst hierhin gekommen sind. Es sind natürlich auch viele Nerven mit dem Turnier verbunden. Aber wir haben schon einen guten Start hingelegt.“

…über das Duell gegen die Slowakei: „Ich hoffe, dass wir da frisch rauskommen, ganz viel Druck machen und ihnen nicht erlauben, uns ihr Spiel aufzuzwingen.“

Eishockey live bei MagentaSport

Olympia-Qualifikation der Frauen, live und kostenlos

Samstag, 08.02.2025

ab 14 Uhr: Slowakei – Deutschland

ab 17.45 Uhr: Ungarn – Österreich

Sonntag, 09.02.2025

ab 14 Uhr: Österreich – Slowakei

ab 17.30 Uhr: Deutschland – Ungarn

