DEL2: Zwei Spieler gesperrt

Neuss. (PM DEL2) Zwei Speier aus der DEL 2 haben eine Sperre erhalten.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Yannik Burghart ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 18.01.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 52:14 im Drittel des ESV Kaufbeuren, zwischen dem Bullykreis und der blauen Linie auf der Seite der SpielerbÃ¤nke. Nachdem der Spieler #3 Yannik Burghart vom ESV Kaufbeuren an der Bande einen Check ohne SchlÃ¤ger ausgefÃ¼hrt hatte, skatet er zurÃ¼ck in seine Position im Verteidigungsdrittel. Dabei checkt er den scheibenfÃ¼hrenden Spieler #97 Jeremy Bracco von den EisbÃ¤ren Regensburg mittels Ellenbogen gegen den Kopf- und Nackenbereich.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #3 Yannik Burghart unternahm keinerlei Anstrengung in Puck besitz zu erlangen

â€¢ Der Spieler #3 Yannik Burghart nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ HaupttrefferflÃ¤che war der Kopf und Nackenbereich

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Robin Veber von den Eispiraten Crimmitschau

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Robin Veber ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 18.01.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 40:31 im Drittel des EV Landshut, in der Ecke. Als der Spieler #48 Wade Bergman vom EV Landshut versucht die Scheibe in der Ecke zu kontrollieren, skatet der Spieler #44 Robin Veber von den Eispiraten Crimmitschau Richtung #48 Wade Bergman und checkt ihn gegen den Kopf- und Nackenbereich.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #44 Robin Veber unternahm keinerlei Anstrengung in Puck besitz zu erlangen

â€¢ Der Spieler #44 Robin Veber nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ HaupttrefferflÃ¤che war der Kopf und Nackenbereich

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!