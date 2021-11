DEL2: Weitere Spiele der Selber WÃ¶lfe werden verlegt

Neuss. (PM DEL2) Aufgrund der weiter bestehenden Quarantänemaßnahmen für Teile des Teams der Selber Wölfe und der damit verbunden nachgewiesenen nicht erreichten Spielfähigkeit (9...

Neuss. (PM DEL2) Aufgrund der weiter bestehenden Quarantänemaßnahmen für Teile des Teams der Selber Wölfe und der damit verbunden nachgewiesenen nicht erreichten Spielfähigkeit (9 plus 1) werden die kommenden drei Partien der Selber Wölfe gemäß der DEL2-Spielordnung verlegt.

Dies betrifft die Auswärtspartien in Landshut, Weißwasser und Dresden.

Für die jeweils verschobenen Partien der Selber Wölfe und Eispiraten Crimmitschau konnten nach Rücksprache mit allen Beteiligten bereits für fast alle Spiele neue Termine festgelegt werden.

Zudem wurden nach Rücksprache mit allen Beteiligten die Heimspiele der EC Kassel Huskies am 19. Dezember 2021 gegen Selb auf 14 Uhr und am 30. Januar 2022 gegen Dresden auf 14:30 Uhr vorverlegt.

Neue Termine im Überblick:

Dienstag, 30.11.2021 19:30 Uhr EHC Freiburg – Eispiraten Crimmitschau

Dienstag, 14.12.2021 20:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau – Ravensburg Towerstars

Dienstag, 21.12.2021 19:30 Uhr EHC Freiburg – Selber Wölfe

Dienstag, 21.12.2021 20:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau – ESV Kaufbeuren

Dienstag, 11.01.2022 19:30 Uhr EV Landshut – Selber Wölfe

Partie Lausitzer Füchse – Selber Wölfe: Terminierung befindet sich in Absprache

Partie Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe: Terminierung befindet sich in Absprache

Veränderte Bullyzeiten:

Sonntag, 19.12.2021 14:00 Uhr EC Kassel Huskies – Selber Wölfe

Sonntag, 30.01.2022 14:30 Uhr EC Kassel Huskies – Dresdner Eislöwen

Termin-Update in der DEL2

Verschobene Selb-Partien gegen Dresden und Weißwasser neu terminiert

Für die verschobenen Partien der Selber Wölfe gegen die Lausitzer Füchse und gegen die Dresdner Eislöwen konnten nach Rücksprache mit allen Beteiligten neue Termine festgelegt werden. Somit spielen die Wölfe in Weißwasser am Dienstag, 25. Januar 2021 um 19:30. Am Dienstag, 08. Februar reist Selb nach Dresden. Spielbeginn ist 19:30 Uhr.

Neue Termine im Überblick:

Dienstag, 25.01.2022 19:30 Uhr Lausitzer Füchse vs. Selber Wölfe

Dienstag, 08.02.2022 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen vs. Selber Wölfe