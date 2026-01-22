Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEL2 Verteidiger des Jahres Davis Vandane verlängert bis 2028 in Krefeld

22. Januar 20262 Mins read104
Davis Vandane - © Sportfoto-Sale (DR)
Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich mit Davis Vandane auf die Verlängerung seines Vertrags bis 2028 geeinigt.

Damit ist der Verteidiger bereits der zweite Schlüsselspieler, der langfristig in Krefeld bleibt.

Auch Davis Vandane wird in der absehbaren Zukunft weiter für die Krefeld Pinguine auflaufen. Der Kanadier zählt auch in diesem Jahr zu den besten Spielern der DEL2 und führt diese mit 33 Assists an. Darüber hinaus ist er mit 43 Scoreren der punktbeste Verteidiger der Liga. Nun verlängert das Defensiv-Ass sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre und bleibt ein fester Bestandteil des Teams der Seidenstädter.

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Davis hat sich in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger und zum wahrscheinlich besten Verteidiger der DEL2 entwickelt. Seine defensiven wie auch offensiven Fähigkeiten sowie seine hohe Belastbarkeit machen Davis zu einem Schlüsselspieler für uns. Wir freuen uns daher, mindestens zwei weitere Jahre auf ihn zählen zu können.“
Davis Vandane: „Ich freue mich, weiter für die Krefeld Pinguine auflaufen zu können. Die Stimmung im und um das Team herum ist großartig, auch in der Stadt selbst fühle ich mich sehr wohl. Wir haben große Ziele für die kommenden Jahre und ich werde weiterhin alles dafür geben, diese zu erreichen.“

Der in Yorkton, Saskatchewan, Kanada, geborene Vandane spielte in der WHL, einer der größten kanadischen Juniorenligen, für die Saskatoon Blades, Spokane Chiefs und Prince Albert Raiders, wo er unter anderem mit Leon Draisaitl zusammenspielte. Später lief der 1,93m große Verteidiger für die University of Calgary und mehrere ECHL-Teams auf, ehe es ihn nach Europa verschlug. Dort lief er zuerst in der slowakischen und dänischen Liga sowie der ICEHL auf, bevor er zu den Löwen Frankfurt wechselte. Mit den Hessen schaffte Vandane auf Anhieb den Aufstieg in die DEL und spielte dort eine weitere Saison, bis er zurück in die ICEHL, diesmal zum HC Bozen, zog.

Seit der letzten Spielzeit trägt der Kanadier nun das Trikot der Pinguine – und ist seit Tag eins ein absoluter Schlüsselspieler. In seiner ersten DEL2-Saison führte Vandane alle Defensivspieler in Toren, Vorlagen und Punkten an und gewann hochverdient die Auszeichnung als Verteidiger des Jahres. Auch in dieser Saison steht er an der Spitze der genannten Statistiken und ist auf dem besten Weg, seinen Titel zu verteidigen.

