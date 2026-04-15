DEL2 verÃ¶ffentlicht Rahmenterminplan fÃ¼r die Saison 2026/2027

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) hat die Eckdaten fÃ¼r die kommende Spielzeit 2026/2027 festgelegt.

Die neue Saison beginnt offiziell am Freitag, den 18. September 2026, mit dem 1. Spieltag der Hauptrunde. Insgesamt umfasst die Doppelrunde fÃ¼r die 14 teilnehmenden Clubs 52 Spieltage.

Ein zentrales Ziel bei der Erstellung des Kalenders war die Entlastung der Teams und ihrer AnhÃ¤nger. So konnte die Anzahl der regulÃ¤ren Spieltage unter der Woche auÃŸerhalb der Weihnachtszeit auf lediglich drei Termine begrenzt werden. Diese finden am 27. November 2026 sowie am 5. und 16. Februar 2027 statt. Die Hauptrunde endet am 7. MÃ¤rz 2027.

Aufgrund einzelner Spielverlegungen durch die Clubs, etwa durch anderweitige Hallenbelegungen, kann im Einzelfall an Standorten die Zahl der Wochenspieltage steigen.

Unmittelbar im Anschluss startet die entscheidende Phase der Saison. Die Pre-Playoffs sind fÃ¼r den Zeitraum vom 10. bis 14. MÃ¤rz 2027 terminiert. Die Endrunde um die Meisterschaft beginnt mit dem Viertelfinale am 16. MÃ¤rz 2027 und endet spÃ¤testens mit dem siebten Finalspiel am 30. April 2027. Parallel dazu werden ab dem 12. MÃ¤rz 2027 die Playdowns zur Ermittlung des sportlichen Absteigers ausgetragen.

Der finale Spielplan fÃ¼r die Saison 2026/2027 wird von Seiten der Ligagesellschaft direkt im Anschluss an das LizenzprÃ¼fungsverfahren Anfang bis Mitte Juli verÃ¶ffentlicht.

RenÃ© Rudorisch, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der DEL2: â€žSchon heute wollen wir den Blick auf die neue Spielzeit richten. Mit dem Rahmenterminplan schaffen wir regelmÃ¤ÃŸig die notwendige Planungssicherheit fÃ¼r die Arenen und ermÃ¶glichen es den Clubs, frÃ¼hzeitig in die operative Vorbereitung zu gehen. Besonders die weitere Reduzierung der Wochenspieltage ist ein positives Signal an unsere Spieler und Fans, da wir die Belastung besser steuern und die AttraktivitÃ¤t der Wochenendspieltage stÃ¤rken.â€œ