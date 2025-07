DEL2 und JB SportManagement starten exklusive Partnerschaft

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) und JB SportManagement, eine seit mehreren Jahren im Eishockey tätige Sportagentur mit Sitz in Memmingen, haben zum 1. Juni 2025 eine exklusive Zusammenarbeit aufgenommen.

Der geschlossene Vertrag ist zunächst auf drei Jahre angelegt und enthält eine Option auf Verlängerung um weitere drei Jahre – vorbehaltlich eines erfolgreichen Projektverlaufs.

Ziel der Partnerschaft ist es, die DEL2 in ihrer Entwicklung gezielt zu unterstützen und die Liga nachhaltig zu stärken. Im Rahmen der Kooperation sollen insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und die Position der DEL2 im deutschen Eishockey weiter gefestigt werden. Darüber hinaus unterstützt JB SportManagement auch das DEL2-Perspektiv-Camp, powered by JB SportManagement. Das 6. ligaeigene Nachwuchscamp findet vom 26. bis 30. Juli 2025 in Selb statt. .

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Wir freuen uns sehr, mit JB SportManagement einen etablierten Partner für die Vermarktung der DEL2 gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um die Liga weiter wachsen zu lassen und gleichzeitig unsere Clubs in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die DEL2 hat in den letzten zwölf Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen und genießt nicht nur im Eishockey-Bereich, sondern auch im nationalen Mannschaftssport eine hohe Aufmerksamkeit. Wir sind stolz auf unsere Spitzenwerte bei Reichweiten und Zuschauerzahlen, die uns neben dem Fußball als eine der erfolgreichsten zweiten Mannschaftssport-Ligen in Deutschland positionieren.“

Mit Blick auf die kommenden Jahre setzen beide Partner auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die allen Beteiligten spürbare Mehrwerte bieten soll.



