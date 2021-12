DEL2: Towerstars feiern Weihnachten als Spitzenreiter

Ravensburg. (PM Towerstars) Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 5:1 Heimerfolg über die Eispiraten Crimmitschau konnten sich die Ravensburg Towerstars die DEL2-Tabellenführung zurückerobern. Wieder...

Ravensburg. (PM Towerstars) Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 5:1 Heimerfolg über die Eispiraten Crimmitschau konnten sich die Ravensburg Towerstars die DEL2-Tabellenführung zurückerobern.

Wieder einmal zeigten die Oberschwaben mit mannschaftlicher Geschlossenheit und aggressivem Zweikampfverhalten dem Gegner die Grenzen auf.

In den ersten zehn Minuten war die Partie noch recht taktisch geprägt. Die Towerstars hatten zwar mit hohem Tempo von Beginn an die Initiative übernommen, die Gäste aus Westsachsen standen aber sehr kompakt an der eigenen blauen Linie. Hochkarätige Torchancen der Towerstars blieben zunächst aus. Noch weniger zu tun hatte Jonas Langmann im Ravensburger Tor. Mit effektiver Defensivarbeit stoppten die Oberschwaben die wenigen Angriffe der Eispiraten meist schon an der Mittellinie.

Die Ravensburger Führung in der 11. Minute war nicht nur hochverdient und längst überfällig, sondern auch ein freundliches Gastgeschenk. Den vermeintlichen Aufbaupass traf Eispiraten Stürmer Willy Rudert nicht richtig und die Scheibe blieb nach wenigen Metern fast liegen, David Zucker bedankte sich und schob den Puck nach freier Bahn zum Gäste-Tor trocken durch die Schoner von Christian Schneider.

Nach dem 1:0 Führungstreffer waren die Towerstars noch mehr am Drücker als zuvor. Crimmitschau stand passiv in der eigenen Zone und war sowohl in den Zweikämpfen, als auch in der Abstimmung stets einen Schritt hinter den Towerstars. In der 15. Minute unterstrich dies erneut David Zucker. Einen harten Pass von Vincenz Mayer an den linken Pfosten lenkte der erfahrene Stürmer unhaltbar mit der Schlägerkelle ins rechte Kreuzeck. 22 Sekunden vor der ersten Pause warteten die Gäste mit ihrem einzigen wirklich gefährlichen Angriff des ersten Spielabschnitts auf, Jonas Langmann im Ravensburger Tor war aber auf dem Posten.

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Spiel in keinster Weise. Die Towerstars waren in allen Belangen überlegen, spielten die Scheibe schnell durch alle Spielfeldzonen und drängten den Gegner zu Fehlern. Gerade einmal 78 Sekunden waren gespielt, da bestrafte der an der blauen Linie komplett vergessene Andreas Driendl die Crimmitschauer Hintermannschaft mit dem 3:0. Es war der erste Treffer für den Stürmer, der erst vor zwei Wochen nach unfreiwillig verlängerter Sommerpause in die Saison einsteigen konnte.

Der dritte Gegentreffer und nicht zuletzt der zermürbende Spielstand setzte den Gästen sichtlich zu, die Towerstars spielten hingegen unbeirrt und konsequent ihr Spiel. Dass zwei Überzahlspiele in der 23.- und 32. Minute nicht genutzt werden konnten und in der 33. Minute der rechte Pfosten das 4:0 verhinderte, ließ Sam Herr vier Minuten vor der zweiten Pause vergessen. Ein 2 gegen 1 Break vollendete der Ravensburger Goldhelm sicher zum 4:0. Damit war die sprichwörtliche Messe gelesen.

Im Schlussabschnitt zeigten die Gäste zwar noch ein Aufbäumen gegen die Niederlage, doch die zuvor vor der eigenen Tor selten geforderte Towerstars Defensive kämpfte konsequent dagegen. Allzu lange dauerte die Gäste-Druckphase allerdings nicht und die Gastgeber gaben wieder den Ton an. Hochkarätige Möglichkeiten, aber auch aufopferungsvolles Defensivverhalten der Oberschwaben sorgten immer wieder für Szenenapplaus von den Rängen. Noch bessere Stimmung kam dann auf, als die Niederlage der Löwen Frankfurt in Bad Tölz bekannt wurde und fortan „Spitzenreiter Spitzenreiter, Hey, Hey Sprechchöre“ durch die CHG Arena schallten. Die beiden Treffer in der 58. Minute zum 5:0 und 5:1 Ehrentreffer der Eispiraten waren am Ende nur noch eine statistische Ergänzung.

„Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Jungs. Sie arbeiten hart mit und ohne Puck und das macht es für jeden Gegner sehr schwer, gegen uns zu spielen“, sagte ein hochzufriedener Towerstars Coach Peter Russell.

Bis zum zweiten Weihnachtstag können die Ravensburger Cracks etwas durchschnaufen, ehe es am Sonntag um 18.30 Uhr gegen die Heilbronner Falken geht.

1:5! Eispiraten müssen sich Ravensburg beugen

Westsachsen mit Niederlage in der CHG-Arena

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Gastspiel bei den Ravensburg Towerstars mit 1:5 verloren.

Die Mannschaft von Cheftrainer Marian Bazany musste das zweite Mal binnen neun Tagen eine deutliche Niederlage gegen die Puzzlestädter einstecken. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für die Westsachsen schon weiter. Dann kommt der EV Landshut in den Sahnpark.

Wie schon am vergangenen Dienstag legten die Towerstars stürmisch los. Das Team von Trainer Peter Russell spielte druckvoll, nahm die Zweikämpfe an und brachte Schüsse auf das Tor von Christian Schneider. Attribute, die die Westsachsen über die ersten 40 Minuten oftmals vermissen ließen. Ein verunglückter Aufbaupass im eigenen Drittel sorgte dann für die Führung der Gastgeber. David Zucker war auf und davon, ließ sich vom heraneilenden Rudert nicht mehr stoppen, und schob den Puck zwischen den Schonern von Schneider zum 0:1 ins Tor (11.). Die Eispiraten hatten auch in der Folge große Schwierigkeiten und mussten nur drei Minuten später den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Erneut war es David Zucker, der vor dem Tor zu viel Platz hatte und Schneider keine Abwehrchance ließ – 0:2 (15.).

Auch im zweiten Durchgang gelang den Eispiraten fast nichts. 6 Schüssen im ersten Drittel folgen vier im zweiten – einfach zu wenig, um der Defensive der Towerstars arge Probleme bereiten zu können. Die Ravensburger hingegen spielten munter weiter. So nutzte zunächst Andreas Driendl einen weiteren individuellen Fehler und erzielte mit dem 3:0 ebenso seinen ersten Saisontreffer – 0:3 (22.). Auch Topscorer Sam Herr durfte sich nach 35 Minuten in die Torschützenliste eintragen. Der Towerstars-Goldhelm erzielte das 0:4.

Die Crimmitschauer kamen dann verbessert aus der Kabine. Einem Wachrüttler von Trainer Marian Bazany folgte eine klare Leistungssteigerung. Die Ravensburger agierten allerdings clever und ließen, trotz größerer Crimmitschauer Bemühungen, kaum gefährliche Aktionen zu. Schließlich war es Fabian Dietz, der nach gut 58 Minuten sogar das fünfte Tor für seine Farben erzielen konnte – 0:5. Das letzte Wort gehörte dann doch noch den Westsachsen, die Ravensburgs Goalie Jonas Langmann den Shutout vermiesen konnten. Luca Gläser nutzte seinen Schwung und überwand den 30-Jährigen mit seinem strammen Schuss zum 1:5 (58.).

Der Kreis schloss sich also bei den Towerstars. Nach der letzten Niederlage gegen die Ravensburger konnten die Eispiraten mit ihrer Miniserie immerhin acht von neun Punkten einheimsen. Der heutige Gegner war einfach zu stark und die Niederlage schien, vielleicht auch mit Berücksichtigung des hohen Pensums der Sachsen, schon früh nicht mehr abwendbar.

Torfolge (2:0, 2:0, 1:1):

1:0 David Zucker 10:38

2:0 David Zucker (Vincenz Mayer, Charlie Sarault) 14:16

3:0 Andreas Driendl (Robbie Czarnik, Florin Ketterer) 21:18

4:0 Sam Herr (David Zucker, Florin Ketterer) 34:01

5:0 Fabian Dietz (Georgiy Saakyan, Enrico Henriquez-Morales) 57:02

5:1 Luca Gläser (Lucas Böttcher, Gregory Kreutzer) 57:25

Zuschauer: 750