DEL2-TorhÃ¼ter des Jahres bleibt den Westsachsen treu

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Oleg Shilin haben sich auf eine Vertragsverlängerung für die Spielzeit 2024/25 einigen können.

Damit geht der 32-jährige Deutsch-Russe, der zuletzt zum Torhüter des Jahres in der DEL2 gewählt wurde, in seine zweite Spielzeit mit den Westsachsen. Somit können die Eispiraten bei der Kaderplanung für die kommende Saison schon frühzeitig den nächsten wichtigen Baustein setzen.

„Mit Oleg haben wir es geschafft, unsere wichtigste Position, nämlich die des Torhüters, wieder adäquat zu besetzen. Wir hoffen, dass er in der nächsten Saison verletzungsfrei bleibt, um unser Team bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer, der gemeinsam mit dem finnischen Headcoach Jussi Tuores an der Kaderzusammenstellung für die Spielzeit 2024/25 zuständig ist und mit diesem bereits frühzeitig zahlreiche wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Anschluss-Saison setzen konnte.

Oleg Shilin wechselte im vergangenen Sommer von den Kölner Haien aus der PENNY DEL an die Waldstraße und entwickelte sich im Team von Cheftrainer Jussi Tuores schnell zu einem immens wichtigen Leistungsträger. Der Deutsch-Russe, der über die Erfahrung aus der russischen, kasachischen und deutschen höchsten Spielklasse verfügt, konnte bereits in der DEL2-Hauptrunde mit einem Gegentorschnitt von 2.35 und einer Fangquote von 92,7% glänzen. In weiteren zehn Playoff-Begegnungen kam Shilin auf einen Gegentorschnitt von 2.94 und einer Fangquote von 91,5%. Zahlen, die auch ligaweit nicht verborgen blieben. So erhielt der Schlussmann mit der Trikotnummer 90 am 17. Februar, im Rahmen der DEL2-Gala in Klingenthal, die Auszeichnung zum besten Torhüter der DEL2-Saison 2023/24.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser