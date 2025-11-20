DEL2 Topspiel am Freitag: Starbulls Rosenheim empfangen Tabellenführer Krefeld Pinguine

Am Freitag treffen die Starbulls Rosenheim am 17. Spieltag der DEL2 auf den frischgebackenen Tabellenführer Krefeld Pinguine (19:30 Uhr, ROFA-Stadion).

Am Sonntag sind die Grün-Weißen zu Gast bei den Eispiraten Crimmitschau (17 Uhr, Kunsteisstadion im Sahnpark). In den Hinspielen gingen die Starbulls gegen beide Gegner leer aus. Damit sich das nicht wiederholt, sind konzentriertere Rosenheimer Auftritte notwendig als am vergangenen Wochenende beim glücklichen 4:3-Sieg gegen Bietigheim und der ärgerlichen 0:3-Pleite in Regensburg.

In den ersten Saisonduellen gegen Crimmitschau (1:2 zuhause) und Krefeld (1:3 auswärts) gingen alle drei Zähler an den Gegner. Das wollen die Starbulls, die mit 29 Zählern aus 16 Partien auf Tabellenrang vier stehen, nun korrigieren. Doch beide Wochenendgegner sind gut drauf und feierten in vorgezogenen Spielen am Dienstag Erfolge. Krefeld erklomm mit einem 4:3-Auswärtssieg nach Penaltyschießen gegen die Lausitzer Füchse die Tabellenspitze. Crimmitschau gewann in Düsseldorf 5:2 und rückte bis auf einen Punkt an den Absteiger aus der PENNY DEL heran.

Mit den Krefeld Pinguinen kommt am Freitag ein Team an die Mangfall, das den DEL2-Meistertitel und den Aufstieg in die PENNY DEL im Visier hat. „Sie sind in der Offensive sehr stark. Was die ersten drei Sturmreihen betrifft, ist das in der Liga das Beste“, meint Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen – um hinzuzufügen: „In der DEL2 kann jeder jeden schlagen, auch wir diese starke Krefelder Mannschaft. Wir wissen, was wir machen müssen. Am letzten Wochenende haben wir das aber auch gewusst, haben aber vieles verkehrt gemacht. In Regensburg haben wir die entscheidenden Momente verkackt, das darf uns nicht mehr passieren.“

Auch vor Sonntagsgegner Crimmitschau hat Jari Pasanen nach den jüngsten Spielanalysen großen Respekt: „Sie haben mit kleinem Kader sehr gut gespielt. Die starken Führungsspieler tragen die Mannschaft.“ – und sie haben die aktuell ausbeutestärkste Sturmreihe der Liga: Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stehen auf den Plätzen zwei, drei und fünf der DEL2-Scorerwertung und kommen auf zusammen bereits 65 Scorerpunkte!

Auch vom Verletzungspech ließen sich die Westsachsen bislang nicht beeindrucken. Beim 5:2-Erfolg in Düsseldorf fehlten Ladislav Zikmund (zog sich am vergangenen Wochenende eine Handverletzung zu und wird rund zwei Monate fehlen) und (Vinny Saponari fällt nach einem folgenschweren Check auf unbestimmte Zeit aus). Mit Ralf Rollinger, Tim Lutz, Till Michel und Mario Scalzo sind vier weitere Akteure verletzungsbedingt nicht einsatzfähig. Die Crimmitschauer Bilanz von 26 Punkten aus 17 Spielen ist sehr solide, derzeit stehen die Eispiraten mit drei Punkten Rückstand auf die Starbulls auf Tabellenrang acht.

Bei den Starbulls Rosenheim sind eigentlich alle Spieler fit – nur Teemu Pulkkinen wird noch weiter pausieren. Der finnische Stürmer hat seine Muskelverletzung zwar so gut wie auskuriert und trainiert voll mit, aber man will kein Risiko mit einem eventuell zu frühen Einsatz eingehen. Dylan Plouffe wird wohl aus dem Kader rotieren und Platz für Dominik Kolb machen, der im vierten Sturm als Center agieren soll. Lars Bosecker oder Tobias Beck werden die Rolle des sechsten Verteidigers einnehmen.

Im Heimspiel gegen Krefeld (Freitag, 19:30 Uhr) wird aller Voraussicht nach Oskar Autio das Rosenheimer Tor hüten, in Crimmitschau (Sonntag, 17 Uhr) dann Christopher Kolarz zum Zug kommen. Die Spiele werden live auf www.sporteurope.tv übertragen. Eintrittskarten für das Rosenheimer Heimspiel sind auf www.starbulls.de/tickets buchbar und ab 17:30 Uhr an der Kasse am ROFA-Stadion erhältlich.

Beim Heimspiel am Freitag werden im Rahmen der Starbulls-Nachwuchswoche Spieler aus den Rosenheimer Juniorenmannschaften in die Spieltags-Organisation eingebunden – unter anderem als Co-Stadionsprecher, im Livestream als Kommentatoren oder bei Live-Interviews direkt vom Eis. In der ersten Drittelpause zeigt sich die U11-Nachwuchsmannschaft mit einer Spieleinlage auf dem Eis, in der zweiten Drittelpause wird die Lina vom SV Pang ihre Eiskunstlauf-Kür zum Besten geben.

