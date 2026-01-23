Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Ravensburg TowerstarsTransfers

DEL2-Top-Torjäger bleibt in Ravensburg

23. Januar 20261 Mins read69
Mark Rassell (Ravensburg Towerstars) - © Sportfoto-Sale (DR)
Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben vor dem Start in das letzte Hauptrundenviertel ein klares Ausrufezeichen in Richtung der Saison 2026/2027 gesetzt.

So wurde der Vertrag mit dem kanadischen Stürmer Mark Rassell um ein weiteres Jahr verlängert.

Mark Rassell konnte als Neuzugang die in ihn gesetzten Erwartungen in jeglicher Hinsicht erfüllen. Der 28-jährige Kanadier, der bereits bei seinen früheren Stationen in der nordamerikanischen ECHL sowie bei seiner ersten Europastation in Innsbruck in der ICEHL mit beeindruckenden Scorerstatistiken überzeugte, avancierte im Verlauf der aktuellen Saison zu einem der Schlüsselspieler im Team der Towerstars. Mit 27 Toren steht der in Calgary geborene Stürmer inzwischen sogar an der Spitze der DEL2-Torjägerliste, weitere 15 Treffer bereitete er für seine Kollegen vor. Mark Rassell verkörpert mit seinen läuferischen und schusstechnischen Qualitäten einen kompletten Stürmer, der auch die Defensivarbeit nicht vernachlässigt. So steht er mit einem Plus-Minus-Wert von +27 gemeinsam mit dem Krefelder Davis Vandane ganz oben in der ligaweiten Plus-Minus-Statistik.

„Auf eine weitere Saison für die Ravensburg Towerstars freue ich mich bereits jetzt. Wir haben hier eine tolle Truppe auf dem Eis und in der Kabine, und es macht großen Spaß, vor diesen leidenschaftlichen Fans zu spielen“, sagt Mark Rassell zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung.

„Die frühe Zusage von Mark, in Ravensburg bleiben zu wollen, ist ein tolles Zeichen. Er ist ein Top-Torjäger und eine Bereicherung für die DEL2, arbeitet jeden Abend äußerst hart und ist on top auch noch eine tolle Persönlichkeit, die sehr gut in unser Team passt“, betont Towerstars-Headcoach Bo Subr.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Vertragsverlängerung von Mark Rassell: „Ich freue mich wirklich sehr, dass Mark eine weitere Saison in Ravensburg bleibt. Seine Torjägerqualitäten hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, aber auch in Unterzahl und gegen den Puck arbeitet er hervorragend. Damit ist er auch in der kommenden Saison ein essenzieller Grundstein unseres Teams.“

