DEL2 stellt im vierten Jahr in Folge neuen Zuschauerrekord auf

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) ist so beliebt wie noch nie.

Im vierten Jahr in Folge stellte die Liga zum Ende der Hauptrunde einen neuen Zuschauerrekord auf. Doch nicht nur als Liga war es eine Rekordsaison: Gleich sieben Clubs stellten in der Saison 2025/2026 einen BesucherhÃ¶chstwert fÃ¼r DEL2-ZugehÃ¶rigkeit auf.

Insgesamt 1.352.788 Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten die Begegnungen in der abgelaufenen DEL2-Hauptrunde. Das ist ein Schnitt von 3.716 Fans pro Spiel und entspricht einer Steigerung von 13,48 Prozent im Vergleich zur Vorsaison.

Die DÃ¼sseldorfer EG brach in ihrer ersten Spielzeit in der DEL2 den vorherigen Club-Zuschauerrekord. 183.850 Besucherinnen und Besucher strÃ¶mten zu den 26 Heimspielen in den PSD Bank Dome. Die Krefeld Pinguine freuten sich Ã¼ber 162.460 Fans und brachen damit ebenfalls den vorherigen Club-Bestwert der DEL2.

115.378 Zuschauerinnen und Zuschauer strÃ¶mten in die Probonio Arena in Kassel. In Regensburg schauten in der Hauptrunde 112.449 Fans zu. Der EV Landshut knackte erstmals in seiner DEL2-Geschichte die Marke von 100.000 Besucherinnen und Besuchern (105.314).

Aufsteiger Bietigheim Steelers bracht einen zehn Jahre alten Zuschauerrekord um beinahe 20.000 Besucherinnen und Besucher (96.002). Die Ravensburg Towerstars konnten ebenfalls eine neue Bestmarke seit DEL2-ZugehÃ¶rigkeit aufstellen (74.222).

RenÃ© Rudorisch, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer DEL2: â€žDer Eishockey-Sport in Deutschland boomt auch weiterhin. Dies gilt nicht nur fÃ¼r die zweite Liga, sondern ebenso fÃ¼r die PENNY DEL und unsere Oberligen. Es macht uns sehr stolz, dass wir mit Ã¼ber 13% Wachstum zur Vorsaison den prozentual hÃ¶chsten Zuwachs im deutschen Eishockey verzeichnen konnten. Eine zweite Liga im Mannschaftssport mit Ã¼ber 3.700 Zuschauern pro Spiel, wohlgemerkt bei insgesamt 364 Hauptrundenspielen, sucht neben dem FuÃŸball in Deutschland seinesgleichen. Bei genauerer Betrachtung der Zahlen wird zudem deutlich, dass dies kein Produkt einiger weniger Standorte ist, sondern dass wir insgesamt an den Standorten der DEL2 ein tolles Zuschauerwachstum haben. Insofern geht ein ganz groÃŸer Dank an die Fans in der DEL2, die jeden Stadionbesuch zu einem wirklichen Erlebnis machen.â€œ

Mit den Starbulls Rosenheim (103.207), den Eispiraten Crimmitschau (75.279), den Lausitzer FÃ¼chsen (68.558), dem EHC Freiburg (64.064) und den Blue Devils Weiden (57.446) schrammten fÃ¼nf weitere Clubs nur haarscharf an der bisherigen Bestmarke vorbei.

Selbst beim EC Bad Nauheim und dem ESV Kaufbeuren konnten trotz einer sportlich sehr herausfordernder Spielzeit die viert- beziehungsweise fÃ¼nfthÃ¶chste Zuschauerzahl der Clubgeschichte erreicht werden.