DEL2 startet mit Rekordetat in die Saison 2024/2025 / Wirtschaftliches Wachstum / Erstmals fünf Clubs mit Aufstiegsambitionen / Angepasster Playdown-Modus

Regensburg. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2), zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas, blickt auf eine äußerst erfolgreiche vergangene Saison zurück, die durch spannende Hauptrundenspiele und ligaweite Rekordzahlen bei den Zuschauern geprägt war.

Der positive Trend setzte sich auch auf wirtschaftlicher Ebene fort. In der abgelaufenen Saison verzeichnete die Liga einen Gesamtumsatz in Höhe von 61,8 Millionen Euro. Das sind stolze 26 Prozent mehr als im Vorjahr. In ihrer elfjährigen Geschichte verzeichnet die Liga damit einen Wachstum in Höhe von 119 Prozent (28,0 Millionen Euro in der Saison 2013/2014). Für die kommende Spielzeit 2024/2025 plant die Liga mit einem gesteigerten Etat (ohne Endrunden) von 57,6 Millionen Euro – ein erneut erheblicher Anstieg im Vergleich zu den 49,3 Millionen Euro der letzten Spielzeit und den 43,6 Millionen Euro der Saison davor. Darüber hinaus konnten die Clubs erneut ihre Vermarktungserfolge ausbauen. Nachdem 2022/2023 zum ersten Mal Sponsoringerlöse von über 22 Millionen Euro erzielt wurden, stiegen diese in der letzten Saison auf über 28 Millionen Euro an.

„Die Clubs leisten eine hervorragende Arbeit an den Standorten und tragen maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Liga bei. Die kontinuierliche Verbesserung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dieses Wachstum bringt aber auch neue Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir nachhaltig und gesund weiter wachsen. Die DEL2 ist mittlerweile eine harmonische und stabil aufgestellte Liga,“ erklärt René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2.

Weiden bringt frischen Wind in der Liga

Besonderes Augenmerk liegt in dieser Saison auf den Blue Devils Weiden, die aus der Oberliga in die DEL2 aufgestiegen sind. Weiden hat sich in der Oberliga über Jahre hinweg als ein verlässlicher Standort mit viel Potenzial etabliert. Die Region lebt für den Eishockeysport und der Aufstieg in die DEL2 ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung am Standort.

Kampf um die PENNY DEL: Fünf aufstiegsberechtigte Teams

In der kommenden Saison wird der sportliche Wettbewerb zusätzlich durch fünf aufstiegsberechtigte Clubs intensiviert. Diese Teams erfüllen nicht nur die sportlichen Voraussetzungen, sondern haben auch die infrastrukturellen Standards, um den Sprung in die PENNY DEL zu schaffen. Zu den Kandidaten zählen die EC Kassel Huskies, Krefeld Pinguine, Dresdner Eislöwen, EV Landshut und die Starbulls Rosenheim. Doch die DEL2 hat in der Vergangenheit gezeigt, dass der Aufstieg kein Selbstläufer ist. Die Liga bleibt wettbewerbsfähig und spannend bis zum letzten Spiel, was den Kampf um den Platz in der höchsten Liga besonders herausfordernd macht.

Neue Partnerschaft und technologische Anforderungen

Eine zentrale Neuerung der Saison ist die Medienpartnerschaft mit Sportdeutschland.TV,

die neue Chancen für die Übertragung und Vermarktung des Sports bietet. „Die Zusammenarbeit bringt viele positive Entwicklungen, aber auch technische Herausforderungen. Unsere Livestream-Teams an den Standorten haben in den vergangenen Monaten großartige Arbeit geleistet, um die Anforderungen zu erfüllen. Kleinere Anpassungen zu Beginn der Saison sind noch möglich, aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit einem hohen Standard starten,“ so Rudorisch weiter.

Sicherheit und Fairness im Fokus

Zur Saison 2024/2025 hat die DEL2 wichtige Regelanpassungen beschlossen, die Disziplin und Sicherheit auf dem Eis stärken. Diese wurden im Vorfeld bereits kommuniziert. Spieler dürfen nur noch über den Kapitän oder dessen Assistenten mit den Schiedsrichtern sprechen, ein unangemessenes Verhalten wird nach einer Verwarnung bestraft. Trainer müssen sich ebenfalls an strengere Kommunikationsrichtlinien halten.

Zum Schutz der Spieler wird ein schnittfester Halsschutz für alle verpflichtend. Strafen für den „Hohen Stock“ wurden angepasst, und das Review-Team wird weiterhin nachträglich Regelverstöße sanktionieren, um die Fairness im Spiel zu wahren. In der vergangenen Spielzeit kam es zu acht nachträglichen Verfahren durch das Review-Team.

Angepasster Modus für die Playdowns

Um den sportlichen Wettbewerb bis zum letzten Spieltag spannend zu gestalten, ist es unerlässlich, dass alle 14 Clubs bis zum Schluss um verschiedene Tabellenziele kämpfen. Kein Team soll die letzten Hauptrundenspiele vorzeitig abschenken können. Gleichzeitig muss im Hinblick auf einen möglichen sportlichen Abstieg in die Oberliga die Leistung in der Hauptrunde weiterhin berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund erwies sich der in der vergangenen Saison neue Modus für die Playdowns als geeignet.

In der Gesellschafterversammlung der DEL2 beschlossen die Gesellschafter mit deutlicher Mehrheit, die Herangehensweise der letzten Saison beizubehalten, den Modus jedoch geringfügig zu modifizieren.

Ab der Saison 2024/2025 werden die Playdown-Spiele grundsätzlich wieder im „Best-of-Seven-Modus“ ausgetragen. Sollte der Punktabstand zwischen den beiden Kontrahenten einer Paarung jedoch eine bestimmte Größe erreichen, wird der Modus der jeweiligen Spielpaarung wie folgt angepasst:

0 – 10 Punkte Abstand: Playdown-Runde im Best-of-Seven-Modus.

11 – 20 Punkte Abstand: Das besser platzierte Team benötigt 3 Siege zum Gewinn der Runde, das schlechter platzierte Team 4 Siege.

Mehr als 20 Punkte Abstand: Das besser platzierte Team benötigt 2 Siege zum Gewinn der Runde, das schlechter platzierte Team 4 Siege.

Dieser Modus hat den Vorteil, dass ein Tabellenletzter bis zum letzten Spieltag alles daran setzen muss, den Abstand zu den Plätzen 13, 12 und 11 so gering wie möglich zu halten.

Früherer Start der Playdowns

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in der Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen wurde, betrifft den Starttermin der Playdowns. Diese beginnen zukünftig bereits am ersten Wochenende nach dem Ende der Hauptrunde und warten nicht mehr auf den Start der Playoffs. Der Startschuss für die Playdowns der Saison 2024/2025 fällt somit bereits am 7. März.

Förderung des Nachwuchses: Einführung eines „Probe-Fördervertrags“

Zur weiteren Förderung von Nachwuchstalenten wird ein „Probe-Fördervertrag“ eingeführt. Dieser erlaubt es jungen Spielern, sich in einem vierwöchigen Zeitraum zu beweisen. Sollte der Spieler überzeugen, wird der Vertrag in einen Standard-U21-Fördervertrag umgewandelt. Dies ermöglicht eine gezielte Förderung von Talenten und gibt den Clubs die Flexibilität, potenzielle Nachwuchsspieler zu entdecken.

Mit diesen Neuerungen und einem weiter gestärkten Fundament freut sich die DEL2 auf eine spannende und erfolgreiche Saison 2024/2025.