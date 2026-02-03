Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEL2 spricht Sperren gegen zwei Spieler aus

3. Februar 20262 Mins read91
Bastian Eckl von den Steelers - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Neuss. (PM DEL2) Zwei Spieler wurden heute mit Sperren belegt.

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Bastian Eckl von den Bietigheim Steelers

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Bastian Eckl ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 01.02.2026
â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 34:48 wÃ¤hrend eines Regroups der Starbulls Rosenheim. Der Spieler #50 Tobias Beck erhielt von seinem Verteidigungspartner einen Pass und spielte die Scheibe unmittelbar weiter zu einem an der Bande positionierten StÃ¼rmer.
Unmittelbar nach dem Abspiel der Scheibe wurde #50 Tobias Beck vom forecheckenden Spieler #71 Bastian Eckl von den Bietigheim Steelers gecheckt und ging zu Boden. Zum Zeitpunkt des Kontakts befand sich #50 Tobias Beck nicht mehr in Scheibenbesitz.
Nach Videobeweis sprachen die Schiedsrichter gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 48 CTH eine 5-Minuten-
Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.
â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt
â€¢ Der Spieler Bastian Eckl nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Zack Dybowski von den Krefeld Pinguinen

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Zack Dybowski ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 01.02.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 02.02.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 18:56 im Drittel der Blue Devils Weiden. Nachdem der Spieler #44 Zack Dybowski von den Krefeld Pinguinen an der blauen Linie, auf der Seite der StrafbÃ¤nke, einen Check durch den Spieler #27 Dominik Bohac von den Blue Devils Weiden erhalten hatte, gelangte die Scheibe in die Ecke des Drittels der Blue Devils Weiden.
Nach mehreren ZweikÃ¤mpfen konnten sich die Blue Devils Weiden mittels eines Aufbaupasses aus der Situation befreien. Der Spieler #15 Fabian Voit von den Blue Devils Weiden konnte diesen nicht kontrollieren, der Spieler #44 Zack Dybowski von den Krefeld Pinguinen setzte in dieser Situation zu einem Check mit Anlauf an. Der Check erfolgte mit hohem SchlÃ¤ger, Richtung Kopf und Hals-Bereich.
Nach Videobeweis sprachen die Schiedsrichter eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 56 Behinderung aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.
â€¢ Der Spieler Zack Dybowski unternahm keinerlei Anstrengung Puckbesitz zu erlangen
â€¢ Der Spieler Zack Dybowski nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war Hauptkontaktpunkt

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von zwei (2) Spielen in
Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

