DEL2 spricht Sperren gegen zwei Spieler aus

Neuss. (PM DEL2) Zwei Spieler wurden heute mit Sperren belegt.

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Bastian Eckl von den Bietigheim Steelers

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Bastian Eckl ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 01.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 34:48 wÃ¤hrend eines Regroups der Starbulls Rosenheim. Der Spieler #50 Tobias Beck erhielt von seinem Verteidigungspartner einen Pass und spielte die Scheibe unmittelbar weiter zu einem an der Bande positionierten StÃ¼rmer.

Unmittelbar nach dem Abspiel der Scheibe wurde #50 Tobias Beck vom forecheckenden Spieler #71 Bastian Eckl von den Bietigheim Steelers gecheckt und ging zu Boden. Zum Zeitpunkt des Kontakts befand sich #50 Tobias Beck nicht mehr in Scheibenbesitz.

Nach Videobeweis sprachen die Schiedsrichter gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 48 CTH eine 5-Minuten-

Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt

â€¢ Der Spieler Bastian Eckl nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Zack Dybowski von den Krefeld Pinguinen

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Zack Dybowski ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 01.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 02.02.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 18:56 im Drittel der Blue Devils Weiden. Nachdem der Spieler #44 Zack Dybowski von den Krefeld Pinguinen an der blauen Linie, auf der Seite der StrafbÃ¤nke, einen Check durch den Spieler #27 Dominik Bohac von den Blue Devils Weiden erhalten hatte, gelangte die Scheibe in die Ecke des Drittels der Blue Devils Weiden.

Nach mehreren ZweikÃ¤mpfen konnten sich die Blue Devils Weiden mittels eines Aufbaupasses aus der Situation befreien. Der Spieler #15 Fabian Voit von den Blue Devils Weiden konnte diesen nicht kontrollieren, der Spieler #44 Zack Dybowski von den Krefeld Pinguinen setzte in dieser Situation zu einem Check mit Anlauf an. Der Check erfolgte mit hohem SchlÃ¤ger, Richtung Kopf und Hals-Bereich.

Nach Videobeweis sprachen die Schiedsrichter eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 56 Behinderung aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.

â€¢ Der Spieler Zack Dybowski unternahm keinerlei Anstrengung Puckbesitz zu erlangen

â€¢ Der Spieler Zack Dybowski nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war Hauptkontaktpunkt

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von zwei (2) Spielen in

Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

