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DEL 2

DEL2-Spielplan für Saison 2026/2027 steht

Saisonstart am Freitag, den 18. September u.a. mit Dresden vs. Kassel.

3. Juli 20261 Mins read57
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© Sportfoto-Sale (SD)
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Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) gibt ihren Spielplan für die Saison 2026/2027 bekannt.

Die Hauptrunde beginnt am Freitag, 18. September 2026 und endet am Sonntag, 7. März 2027. Insgesamt stehen für jedes Team wieder 52 Hauptrundenspiele auf dem Programm.

Gleich am ersten Wochenende der neuen Saison können sich die Eishockey-Fans auf packende Duelle freuen. Am 1. Spieltag kommt es unter anderem zum Duell zwischen DEL2-Rückkehrer Dresdner Eislöwen und Vize-Meister EC Kassel Huskies. Außerdem gibt es mit den Spielen Starbulls Rosenheim gegen Ravensburg Towerstars und Eisbären Regensburg gegen Bietigheim Steelers gleich zwei Duelle zwischen Teams, die die vergangene Saison unter den Top6 beendet haben.

Nur zwei Tage später feiert Aufsteiger ECDC Memmingen sein Heimdebüt in der DEL2. Gegner sind die Eislöwen aus Dresden. Zudem treffen mit dem EV Landshut und der Düsseldorfer EG zwei ambitionierte Clubs aufeinander, die sich vergangene Saison in den Pre-Playoffs gegenüberstanden.

Der 1. und 2. Spieltag im Überblick:

Fr., 18.09. | 19:30 | Dresdner Eislöwen – EC Kassel Huskies
Fr., 18.09. | 19:30 | Starbulls Rosenheim – Ravensburg Towerstars
Fr., 18.09. | 19:30 | Lausitzer Füchse – EV Landshut
Fr., 18.09. | 19:30 | EHC Freiburg – EC Bad Nauheim
Fr., 18.09. | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau – Düsseldorfer EG
Fr., 18.09. | 20:00 | Eisbären Regensburg – Bietigheim Steelers
Fr., 18.09. | 20:00 | Blue Devils Weiden – ECDC Memmingen Indians

So., 20.09. | 17:00 | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse
So., 20.09. | 17:00 | EV Landshut – Düsseldorfer EG
So., 20.09. | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau – EHC Freiburg
So., 20.09. | 18:30 | ECDC Memmingen Indians – Dresdner Eislöwen
So., 20.09. | 18:30 | Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg
So., 20.09. | 18:30 | EC Bad Nauheim – Blue Devils Weiden
So., 20.09. | 19:00 | EC Kassel Huskies – Starbulls Rosenheim

Bereits am 3. Spieltag (Fr., 25.09.) gibt es die ersten Derbys der jungen Saison. Die Starbulls Rosenheim sind zu Gast in Landshut. Die Eispiraten Crimmitschau freuen sich auf die Rückkehr der Dresdner Eislöwen.

Für die Fans gibt es auch in dieser Saison eine erfreuliche Nachricht bezüglich der Belastung unter der Woche. Abgesehen von den traditionellen und beliebten Spieltagen rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel, sieht der Kalender lediglich drei reguläre Dienstags-Spieltage vor: den 17. November kurz nach der Länderspielpause, den 5. Januar als Abschluss der Jahreswechsel-Spieltage und den 16. Februar.

DEL2 SPIELPLAN 2026-2027 – Hauptrunde

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