DEL2-Schiedsrichter in neuem Gewand

Neuss. (PM DEL2) Die Schiedsrichter in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) treten in dieser Saison mit einem frischen Look auf das Eis. Im Zuge der Partnerschaft mit Sportdeutschland.TV, dem neuen offiziellen Medienpartner der DEL2, wird das Logo des Senders künftig gut sichtbar auf den Trikots der Schiedsrichter platziert. Durch die jüngste Medienrechtsausschreibung sicherte sich Sportdeutschland.TV die exklusiven Übertragungsrechte für die DEL2 und überträgt alle Spiele der zweiten Liga live. Diese Kooperation wird nun durch die auffällige Platzierung des Logos auf den Schiedsrichter-Trikots unterstrichen. Das Logo in leuchtendem Gelb auf der Vorder- und Rückseite der Trikots symbolisiert die enge Zusammenarbeit zwischen der DEL2 und Sportdeutschland.TV. Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM: „Ich freue mich, dass die Liga sich für die Sichtbarkeit der Sportdeutschland.TV Farben und insbesondere des prägnanten Gelbs auf den Schiedsrichter-Trikots dieser Saison eingesetzt hat. Wir schätzen die Partnerschaft schon jetzt sehr und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung in den verschiedenen Bereichen.“

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Ich freue mich über das neue und erneut etwas andere Aussehen der Schiedsrichter-Trikots. Das neue, auffällige Gelb neben den klassischen schwarz-weißen Streifen ist sehr gut erkennbar. Die sichtbare Platzierung zeigt, dass wir gemeinsam im Rahmen der Kooperation die Liga weiterentwickeln und die Attraktivität unseres Sports auf allen Ebenen stärken wollen.“ Die neuen Schiedsrichter-Trikots sind größtenteils schon im Einsatz und werden spätestens zum Saisonstart am 13. September überall in der DEL2 im Einsatz sein.

2961 Die DEL2 und ihr neuer TV-Partner Sportdeutschland haben die Preisstruktur für die Saison 24/25 veröffentlicht. Ein Einzelspiel kostet 8,90 Euro, der Saisonpass 449 Euro. Sind die Preise angemessen? Ja, die Preise sind okay. Alles hat halt seinen Preis. Nein, das ist zu teuer. Das ist schwer zu beurteilen.