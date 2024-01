DEL2: Ricardo Hendreschke ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats Dezember

Artikel anhören Neuss. (PM DEL2) Ricardo Hendreschke von den Dresdner Eislöwen wurde zum DEL2-Förderspieler des Monats Dezember ernannt. Der talentierte junge Stürmer sicherte sich...

Artikel anhören Artikel anhören

Neuss. (PM DEL2) Ricardo Hendreschke von den Dresdner Eislöwen wurde zum DEL2-Förderspieler des Monats Dezember ernannt.

Der talentierte junge Stürmer sicherte sich diese Auszeichnung durch einer starke Leistungssteigerung. Im Dezember konnte Hendreschke die meisten Scorerpunkte aller U21-Förderspieler verbuchen. Mit insgesamt sechs Punkten und einer guten Eiszeit von über elf Minuten pro Spiel hat das Dresdner Eigengewächs gezeigt, dass er sich in den Vordergrund spielen kann. Seine Entwicklung über den „Umweg“ Oberliga wurde durch den Trainerwechsel in Dresden weiter gefördert, und er nutzte seine DEL2-Chance, das Spiel aktiv zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen.

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: „Ricardo ist ein Dresdner Eigengewächs, welcher immer etwas außerhalb des Radars war. In den letzten Wochen, auch Dank der Spielpraxis in der Oberliga, hat er sich sehr gesteigert und im Monat Dezember überzeugt und seine Chance nach dem Trainerwechsel genutzt. Er ist ein läuferisch guter Spieler, welcher auch in Situationen mit dem Puck unter Druck gute Entscheidungen trifft und spielerische Lösungen findet. Ich hoffe, dass Ricardo weiterhin hart an sich arbeitet und den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergeht.“

Petteri Kilpivaara, Co-Trainer Dresdner Eislöwen: „Ricardo hat seine Chance bekommen und diese auch genutzt. Es spielt jetzt selbstbewusst, gibt immer alles agiert auch selbstbewusst an der Scheibe. Zudem ist er im allgemeinen auf dem Eis sehr strukturiert du hat einen großen Schritt im Männer-Profi-Eishockey getätigt. Diese Auszeichnung hat er sich defintiv verdient!“