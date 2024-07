DEL2: Offizieller Spielplan fÃ¼r die Saison 2024/2025 steht fest

Neuss. (PM DEL2) Mit Spannung wurde der offizielle Spielplan der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) erwartet. Die Grundlage des finalen Plans bildete die Auslosung...

Neuss. (PM DEL2) Mit Spannung wurde der offizielle Spielplan der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) erwartet.

Die Grundlage des finalen Plans bildete die Auslosung der Arbeitsversion, die den Clubs im Vorfeld zur Prüfung und möglichen Anpassung ihrer Spieltermine vorgelegt wurde. Nun steht der finale Spielplan fest. Die Vorfreude der Fans und Spieler ist greifbar, denn die neue Saison verspricht wieder packende Spiele und unvergessliche Eishockey-Momente.

Insgesamt kam es im Nachgang der Auslosung zu sieben Terminverlegungen bei den 364 angesetzten Spielen. Diese Anpassungen waren unabhängig von Sonderspielzeiten aufgrund von Aktionsspieltagen und Hallenverfügbarkeiten. Zudem wurden bei den Partien der EC Kassel Huskies gegen die Eisbären Regensburg am 2. März 2025 (52. Spieltag) und am 11. Februar 2025 (46. Spieltag) das Heimrecht zwischen den beiden Clubs getauscht.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Reduzierung der regulären Wochen-Spieltage. So soll sowohl den Spielern als auch den Fans ein ausgewogener Spielplan mit genügend Erholungsphasen ermöglicht werden.

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Geschafft! Die Lizenzen sind vergeben und nun steht auch der Spielplan – die DEL2-Saison 2024/2025 kann kommen! Ich freue mich riesig auf packende Spiele, mitreißende Emotionen in der zuschauerstärksten 2. Eishockey-Liga in Europa und erneut spannende Momente in unseren lautstarken Arenen. Die neue Saison verspricht erneut alles, was Eishockeyfans begeistert: packende Rivalitäten, Derbys und natürlich die Jagd nach dem Meistertitel.“

Wie bereits in den vergangenen Jahren, bietet die DEL2 auch in dieser Saison den beliebten Kalender-Service an. Fans haben die Möglichkeit, die Spielpläne der einzelnen Clubs oder den kompletten Spielplan als Datei herunterzuladen. Diese Dateien können in elektronische Kalender integriert werden, wobei sie entweder lokal oder in einem Cloudlaufwerk gespeichert sein müssen. Dies ist vor allem beim Import über mobile Endgeräte wichtig. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.

Die DEL2 wünscht bereits jetzt allen Teams und Fans eine spannende und erfolgreiche Saison 2024/2025!

SPIELPLAN 2024-2025 – final

Termine der Endrunden 2025 im Überblick:

Pre-Playoffs

05.03. / 07.03. / 09.03.

Playoffs

Viertelfinale: 12.03. / 14.03. / 16.03. / 18.03. / 21.03. / 23.03. / 25.03.

Halbfinale: 28.03. / 30.03. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 11.04. / 13.04.

Finale: 17.04. / 19.04. / 21.04. / 23.04. / 25.04. / 27.04. / 29.04.

Playdowns (finaler Spiel-Modus wird Anfang September bekanntgegeben)

1. Runde: 12.03. / 14.03. / 16.03. / 18.03. / 21.03. / 23.03. / 25.03.

2. Runde: 28.03. / 30.03. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 11.04. / 13.04.

Die offiziellen Abkürzungen der DEL2-Clubs:

Dresdner Eislöwen – DRE

EC Bad Nauheim – ECN

EC Kassel Huskies – ECK

EHC Freiburg – FRB

Eisbären Regensburg – EBR

Eispiraten Crimmitschau – EPC

ESV Kaufbeuren – ESV

EV Landshut – EVL

Krefeld Pinguine – KEV

Lausitzer Füchse – LFX

Ravensburg Towerstars – RVT

Selber Wölfe – SEL

Blue Devils Weiden – BDW

Starbulls Rosenheim – SBR