DEL2: Mit Zuschauer-Rekord in die Endrunden – Spannendste Zeit des Jahres steht bevor

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) blickt auf eine äußerst erfolgreiche Hauptrunde zurück, die nicht nur sportlich, sondern auch in puncto...

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) blickt auf eine äußerst erfolgreiche Hauptrunde zurück, die nicht nur sportlich, sondern auch in puncto Zuschauerzahlen neue Maßstäbe setzte.

Mit insgesamt 1.147.908 Zuschauern konnte ein neuer Rekord verzeichnet werden, der den bisherigen Höchstwert um mehr als 100.000 Besucher übertrifft. Zudem erreichte die Liga erstmals in ihrer Geschichte einen Durchschnitt von 3.154 Zuschauern pro Spiel.

„Die Clubs können stolz auf diese Entwicklung sein, denn die Zuschauerzahlen sind in dieser Saison an vielen Standorten teilweise deutlich gestiegen. Das Interesse an der DEL2 ist so hoch wie in keiner anderen 2. Liga im deutschen Mannschaftssport neben dem Fußball“, erklärt DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch.

Neben den beeindruckenden Zuschauerzahlen verzeichnete die Hauptrunde auch eine rückläufige Anzahl von Toren pro Spiel im Vergleich zur vorherigen Saison, jedoch immer noch auf einem beachtlichen Niveau von 5,91 Treffern pro Spiel (Vor-Saison: 6,06 Tore / bisheriger Bestwert: 6,85 Tore / bisheriger Tiefstwert: 5,88 Tore). Die Strafminuten rangieren ebenfalls auf einem vergleichsweise niedrigen Level, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen sind, und belaufen sich auf durchschnittlich 18,91 Strafminuten pro Partie (Vor-Saison: 17,60 Strafminuten / bisheriger Höchstwert: 40,12 Strafminuten / bisheriger Tiefstwert: 16,32 Strafminuten).

Während die Playoffs im bekannten „Best-of-Seven“-Modus ausgetragen werden, stehen die Playdowns vor einer Neuerung. Der bisherige „Best-of-Charakter“ wird durch einen „Games-to-win“-Modus ersetzt, der jedem Team entsprechend seiner Platzierung in der Hauptrunde vorschreibt, wie viele Siege es benötigt, um in der Liga zu bleiben. „Diese Umstellung stellt die Clubs vor besondere Herausforderungen, um ihren Platz in der DEL2 zu behalten. Die neue Regelung stärkte die Bedeutung der Hauptrunde nach 52 Spieltagen. Nichtsdestotrotz gibt es für alle Teilnehmer der Playdowns die Chance, durch das Erreichen der benötigten Siege die Liga dennoch zu halten“, erklärt Rudorisch.

In den Playdown kämpfen um den Verbleib der DEL2 die Starbulls Rosenheim, die Selber Wölfe, die Dresdner Eislöwen und die Bietigheim Steelers. Allen Teams stehen emotionale Spiele bevor, aber am Ende wird es einen sportlichen Absteiger geben.

Emotional und hochspannend wird es auch in den Playoffs. Die Lausitzer Füchse und die Ravensburg Towerstars haben sich über die Pre-Playoffs die letzten beiden Tickets für das Viertelfinale gesichert. Außerdem stehen in den Playoffs der Hauptrundensieger, die EC Kassel Huskies, sowie die Eisbären Regensburg, die Eispiraten Crimmitschau, der EV Landshut, der ESV Kaufbeuren und die Krefeld Pinguine. Spätestens am 26. April steht der Meister in der DEL2 fest.

Für die Endrunden gibt es zudem folgende Sachen zu beachten:

Topscorer

In den Playoffs beginnen die Wertungen zur Ermittlung des Playoff-Topscorers je Team bei null. Im ersten Spiel der Playoffs trägt der Topscorer der Hauptrunde den Topscorer-Helm. Danach erfolgt die Ermittlung wie in der Hauptrunde.

In den Playdowns werden die Wertungen jeder Mannschaft bis zum Saisonende bzw. Ausscheiden fortgeschrieben. Eine erneute Auszeichnung des Topscorers nach Abschluss der Playdowns erfolgt nicht.

Overtime / Verlängerung (ohne Powerbreaks)

Wenn nach der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt wurde, geht die Partie in die Verlängerung. Angesetzt ist die Overtime mit 20 Minuten. Die Pausenzeit beträgt ab der Verlängerung 15 Minuten und das Eis wird neu aufbereitet.

Sportlergruß nach dem Spiel

Nach allen Hauptrundenspielen sowie Spielen, in denen eine Playoff/Playdown-Runde entschieden wurde, verabschieden sich alle Spieler per Handschlag auf dem Eis. Bei allen anderen Playoff/Playdown-Spielen entfällt dies.

Pressekonferenz nach dem Spiel

Es findet nach jedem absolvierten Spiel eine Pressekonferenz mit den beiden Trainern der Teams statt.

Große Strafen / automatische Sperren

Nach Abschluss der Hauptrunde werden alle vorgenannten, nicht verwirkten Strafen gelöscht, es sei denn, im letzten Spiel der Hauptrunde wird eine automatische Sperre verwirkt.

Automatische Sperre nach:

a) der zweiten Spieldauerdisziplinarstrafe,

b) der zweiten großen Strafe wegen IIHF bzw. DEL-Regel 46,

Nottorhüter

Der Nottorhüter darf nur eingesetzt werden, sobald einer der beiden regulären Torhüter auf dem Spielbericht nicht mehr in der Lage ist, das Spiel fortzusetzen.