DEL2-Meister EisbÃ¤ren Regensburg verpflichtet zusÃ¤tzlichen StÃ¼rmer

Regensburg. (PM Eisbären) Mit der Verpflichtung von Pierre Preto hat sich Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg jetzt in der Offensive breiter aufgestellt.

Der 25-jährige war seit Sommer ohne neuen Klub und stürmte zuvor ausgerechnet für den Play-off-Finalgegner der EBR der abgelaufenen Runde. „Nach der bitteren Niederlage als Spieler der Kassel Huskies gegen die Eisbären freue ich mich, jetzt selbst für den amtierenden Meister spielen zu dürfen und aktiv zum Erfolg beizutragen“, sagt Preto zu seinem Wechsel in die Domstadt. Bei den Oberpfälzern wird der 1,86 Meter große Angreifer die Rückennummer #36 tragen.

Geboren in Speyer zog es Preto über die EKU Mannheim früh in die renommierte Talentschmiede der Adler Mannheim, für die er in den höchsten Nachwuchsligen jeder Altersklasse spielte und 2017/2018 auch in der DEL für die Profis debütierte. In den folgenden drei Jahren sammelte der ehemalige U-20-Nationalspieler immer wieder DEL-Erfahrung bei den Baden-Württembergern, war gleichzeitig aber auch per Förderlizenz fester Bestandteil des DEL-2-Kaders von Mannheims Kooperationspartner Heilbronn. Zur Saison 2021/2022 wechselte Preto dann zu den Löwen Frankfurt, holte mit den Hessen direkt den DEL-2-Titel und zog anschließend zum Topteam der Kassel Huskies weiter, für das er von 2022 bis 2024 spielte.

Siebte DEL-2-Saison für Preto

Seine letzten Einsätze für die Schlittenhunde absolvierte Preto dann also im Play-off-Finale gegen die EBR, in dem sich die Donaustädter letztlich durchsetzten und sensationell Zweitligameister wurden. Preto berichtet: „Der Wechsel ist insofern für mich eine besonders spannende Entscheidung und ich freue mich schon, Teil des Teams zu sein und gemeinsam Erfolge zu feiern.“ In den letzten Wochen habe er mit den Adlern Mannheim sowie deren U-20-Team trainiert, erklärt er: „Das hat mir geholfen, sportlich fit zu bleiben.“ Er beschreibt sich selbst als „ehrgeizigen und vielseitigen Spieler, der immer bereit ist, hart zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln.“ Insgesamt kommt Preto bislang auf 267 DEL-2-Einsätze, in denen er an 82 Toren beteiligt war (je 41 Treffer und Assists).

Peter Holmgren, Prokurist und Leiter Standortentwicklung der Eisbären, erklärt die Hintergründe des Transfers: „Wir sind in unserer Sportkommission zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns breiter aufstellen wollen. Selbstverständlich haben wir den Markt immer im Blick und mit Pierre Preto haben wir uns schon länger beschäftigt. Wir sind überzeugt, dass er auf und neben dem Eis perfekt zu uns passt.“ Beide Seiten hätten intensive Gespräche geführt und sich nun auf eine Zusammenarbeit geeinigt, ergänzt Preto. Schon am heutigen Dienstag soll Preto in Regensburg eintreffen – ein Umstand, den auch EBR-Cheftrainer freuen dürfte. Der Finne weiß: „Pierre spielt schon lange in der DEL 2 und kennt die Liga gut. Er ist vielseitig, ist ein starker Skater und bringt eine gute Größe mit. Er wird uns auf vielen Ebenen helfen.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Fabio Marx (U-24-Spieler), Eetu Laurikainen (neu/AL) und Jonas Neffin (U 24)

Abwehr: Sandro Mayr (U 24), Moritz Köttstorfer (neu/U-21-Spieler), Xaver Tippmann, Jakob Weber, André Bühler, Korbinian Schütz, Patrick Demetz und Sean Giles (neu)

Sturm: Ryon Moser (neu), Christoph Schmidt (U 24), Richard Diviš, Marvin Schmid, Matěj Giesl (neu), Niklas Zeilbeck (U 21), Constantin Ontl, Aleandro Angaran (neu/U 21), Yuma Grimm (U 24), Pierre Preto (neu), Olle Liss (neu/AL), Nikola Gajovský, Kevin Slezak (U 24), Corey Trivino (AL) und David Morley (neu/AL)

Trainerteam: Ville Hämäläinen (Headcoach) und Jan Šuráň (Assistent)