DEL2 Lizenzprüfungsverfahren für Saison 2026/2027 startet

Neuss. (PM DEL2) 16 Clubs haben fristgerecht Unterlagen bei Ligagesellschaft eingereicht.

Alle 14 sportlich qualifizierten Clubs haben die Unterlagen für das Lizensierungsverfahren der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) für die Saison 2026/2027 fristgerecht bei der Ligagesellschaft eingereicht. Die Frist endete am 24. Mai 2026.

Unter den Clubs befinden sich auch die Dresdner Eislöwen als sportlicher Absteiger aus der PENNY DEL und die ECDC Memmingen Indians als sportlicher Aufsteiger aus der Oberliga.

Auch die Krefeld Pinguine – amtierender DEL2 Champion und sportlicher Aufsteiger in die PENNY DEL – haben die geforderten Unterlagen zur Lizenzprüfung nicht nur in der PENNY DEL, sondern zur eigenen Absicherung auch in der DEL2 eingereicht.

Der ESV Kaufbeuren als sportlicher DEL2-Absteiger hat ebenso verfahren und demnach die geforderten Unterlagen bei der DEL2 und in der Oberliga eingereicht. Der Club wäre der erste wirtschaftliche Nachrücker für die DEL2, sollte die Liga weniger als 14 Clubs lizenzieren können.

Das Lizenzprüfungsverfahren läuft bis Ende Juni. Anfang Juli soll die finale Zusammensetzung der DEL2 für die Saison 2026/2027 feststehen.

Darüber hinaus ist bereits für Juni die Bekanntgabe des vorläufigen Spielplans der Saison 2026/2027 vorgesehen. Dies ermöglicht den Clubs und ihren Fans frühzeitige Planungssicherheit, wobei es im Verlauf zu Änderungen kommen kann.