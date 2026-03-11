DEL2: Jonas Neffin ist â€žSpieler des Jahresâ€œ 2025/26

Neuss. (PM DEL2) Kurz vor dem Start der â€žfÃ¼nften Jahreszeitâ€œ veranstaltete die DEL2 am Dienstagabend ihre Saison-Ehrungsveranstaltung statt.

Neben Vertretern der DEL2-Clubs und Partnern und Freunden der Liga waren auch Vertreter des DEB und der PENNY DEL zu Gast.

Dank der groÃŸartigen UnterstÃ¼tzung der Stadt Ravensburg, ihres OberbÃ¼rgermeisters Dr. Daniel Rapp sowie der Kreissparkasse Ravensburg und ihres Vorstandsvorsitzenden Dr. Patrick Kuchelmeister gab das Konzerthaus einen wÃ¼rdigen Rahmen fÃ¼r die Ehrung der Besten der abgelaufenen regulÃ¤ren Saison ab.

Als â€žSpieler des Jahresâ€œ wurde Jonas Neffin von den EisbÃ¤ren Regensburg. Der TorhÃ¼ter spielte eine herausragende Hauptrunde und nahm daher wenig Ã¼berraschend auch noch die Auszeichnung zum â€žTorhÃ¼ter des Jahresâ€œ mit nach Hause.

Thomas Popiesch von den Krefeld Pinguinen wurde zum â€žTrainer des Jahresâ€œ gewÃ¤hlt. Er war einer von drei Krefelder PreistrÃ¤gern an diesem Abend: Davis Vandane gewann im zweiten Jahr in Folge die Auszeichnung zum â€žVerteidiger des Jahresâ€œ. Max Newton gewann die Ehrung zum â€žStÃ¼rmer des Jahresâ€œ.

Weiterhin ausgezeichnet wurden Lennard Nieleck von den Lausitzer FÃ¼chsen als â€žRookie des Jahresâ€œ und Paul Vinzens von den Blue Devils Weiden als â€žU21-FÃ¶rderspieler des Jahresâ€œ. Beide Auszeichnungen wurden vom deutschen Eishockeybundestrainer Harold Kreis vorgenommen.

Erstmals in dieser Saison gab es auch die Auszeichnung fÃ¼r den â€žSchiedsrichter des Jahresâ€œ. Diese ging an Bastian Steingross.

RenÃ© Rudorisch, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer DEL2: â€žIch danke der Stadt Ravensburg sowie der Kreissparkasse Ravensburg fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung unserer diesjÃ¤hrigen Ehrungsveranstaltung. Es war ein toller Abend in wunderschÃ¶nem Ambiente des Konzerthauses Ravensburg und ein wÃ¼rdiger Rahmen, die besten Akteure unserer Saison zu ehren. Gleichzeitig sind wir sehr stolz darauf, dass sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende der PENNY DEL JÃ¼rgen Arnold, der Vorstandsvorsitzende des DEB Frank Lutz, Vorstand Sport des DEB Christian KÃ¼nast und unser Bundestrainer Harry Kreis zu Gast waren.â€œ

Die Abstimmung zu diesen Auszeichnungen erfolgte durch die sportlichen Leiter oder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der 14 DEL2-Clubs, die TeamkapitÃ¤ne, Liga-Offizielle, Vertreter von Sporteurope.TV und die EishockeyNEWS-Redaktion.

Neben den Awards fÃ¼r die herausragenden Akteure der regulÃ¤ren Saison 2025/26 gab es eine besondere Ehrung fÃ¼r Tyler McNeely. Der StÃ¼rmer der Bietigheim Steelers wurde noch einmal dafÃ¼r geehrt, dass er den Alltime Scoring-Rekord der DEL2 gebrochen hat. Er ist der einzige Spieler der Liga-Geschichte, der die magische Marke von 500 Punkten knacken konnte (aktuell 506 Punkte).

Weiterhin geehrt wurden die Krefeld Pinguine als Hauptrundensieger und Max Newton als Topscorer der Hauptrunde.