DEL2: FÃ¶rderspieler des Monats November 2021 gewÃ¤hlt

Bayreuth. (PM Tigers) Im Monat November konnte sich Jan-Luca Schumacher als bester U21-Förderspieler des Monats November herauskristallisieren.

Der Stürmer der Bayreuth Tigers konnte im vergangenen Monat seine Eiszeit im Vergleich zum Oktober deutlich erhöhen. Seine durchschnittliche Eiszeit betrug über 16 Minute pro Partie. Zudem sammelte er fünf Scorerpunkte und er weist eine positive Plus-Minus-Statistik auf. Schumacher tritt damit die Nachfolge von Simon Thiel an. Der Spieler der Heilbronner Falken war der U21-Förderspieler des Monats Oktober 2021.

Petri Kujala, Cheftrainer Bayreuth Tigers: „Ich freue mich für Jan-Luca, dass seine gute Arbeit ausgezeichnet wird. Er ist ein absoluter Teamplayer und vielseitig einsetzbar. In den Zweikämpfen agiert er giftig und steht für seine Mannschaft ein.“

Marius Riedel, DEL2-Verantwortlicher für Talent- und Standortentwicklung: „Jan-Luca ist schon immer ein unermüdlicher Arbeiter gewesen und in jeder Situation gab er 100 Prozent. Im November hat er es nun auch geschafft, seine Produktivität zu steigern und mehr als einen Punkt pro Spiel zu erzielen. Außerdem konnte er seine Eiszeit im Vergleich zum Saisonbeginn fast verdreifachen. All dies sind Zeichen, die verdeutlichen, wie wichtig er mittlerweile für die Bayreuth Tigers ist. Ich bin mir sicher, dass er diese Saison auch weiterhin zeigen wird, was in ihm steckt und so kann er den Tigers helfen, die Playoffs zu erreichen.“