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DEL2 erweitert Verwaltung: Robert Grafe übernimmt Leitung für Bewegtbild, Daten und Medien

2. September 20261 Mins read47
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Robert Grafe - © DEL2, Kim Enderle
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Neuss. (PM DEL2) Die ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH erweitert ihre Verwaltung und verstärkt sich ab sofort mit Robert Grafe als Leiter Bewegtbild / Daten / Medien in Vollzeit.

Die Ligagesellschaft sichert sich damit wichtiges Fachwissen für die zukünftige mediale Ausrichtung, die Weiterentwicklung der Spielübertragungen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Robert Grafe verfügt über langjährige Erfahrung bei der praktischen und technischen Umsetzung von Live-Sportübertragungen. Neben seiner mehrjährigen Gesamt- und Regieverantwortung für die Standortübertragungen der Eispiraten Crimmitschau war er bereits in der DEL2 Taskforce Livestream wöchentlich aktiv und unterstützend im Einsatz.

In seiner neuen Funktion steuert er künftig die ligaeigenen Videoproduktionen sowie die Schnittstellen zu TV- und Streamingpartnern. Ebenso übernimmt er die Leitung und Qualitätssicherung des offiziellen DEL2-Statistiksystems sowie die Konzeption digitaler Videoinhalte für Web- und Social-Media-Kanäle. Zudem verantwortet er die Beratung der Clubs hinsichtlich der technischen Infrastruktur, insbesondere bei Video-Goal-Judge-Systemen, Analysesystemen und der Anbindung von Übertragungstechnik vor Ort.

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „Die mediale Weiterentwicklung und verlässliche Spieldaten sind wesentliche Bausteine für das weitere Wachstum der Liga. Robert Grafe hat sich bereits in der Taskforce Livestream mit großem Engagement eingebracht und kennt die Anforderungen der Praxis genau. Wir freuen uns sehr, dass er seine bisherige berufliche Tätigkeit aufgibt und nun in Vollzeit zur Ligagesellschaft wechselt. Mit seiner Expertise wird er sowohl für die Livestream-Teams an den Standorten als auch für unsere Medienpartner eine spürbare Unterstützung sein und die Qualität unserer Live-Produktionen weiter stärken.“

Mit der Schaffung dieser Position setzt die Liga ihren Weg konsequent fort, den Spielbetrieb technisch wie medial zukunftssicher und professionell auszurichten.

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