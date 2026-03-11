Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + DEL2 ehrt eines ihrer vielversprechendsten Nachwuchstalente
! +Lausitzer Füchse

DEL2 ehrt eines ihrer vielversprechendsten Nachwuchstalente

Stürmer Lennard Nieleck als „Rookie des Jahres“ ausgezeichnet

11. März 20261 Mins read92
Share
Lennard Nieleck - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Bei der heutigen DEL2-Awards-Veranstaltung in Ravensburg wurde Stürmer Lennard Nieleck als „Rookie des Jahres“ ausgezeichnet.

Für die Lausitzer Füchse steht diese Ehrung zugleich für die hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten am Standort Weißwasser, für den 22-Jährigen selbst ist sie die verdiente Anerkennung einer beeindruckenden Saison und seiner starken sportlichen Entwicklung.

Nieleck wechselte Anfang Oktober der laufenden Saison aus der DEL von den Iserlohn Roosters nach Weißwasser. Damals sprach die sportliche Leitung der Füchse von einem „hoffnungsvollen Spieler, der unser Spiel mit seinen Anlagen zusätzlich bereichern wird“. Rückblickend lässt sich festhalten: Diese Einschätzung hat sich in jeder Hinsicht bestätigt.

Mit großem Einsatz, hoher Geschwindigkeit und bemerkenswerter Spielintelligenz hat sich der junge Angreifer nicht nur im Teamgefüge der Füchse etabliert, sondern sich auch ligaweit einen Namen erarbeitet. In bislang 47 Einsätzen sammelte Nieleck starke 38 Scorerpunkte, eine Bilanz, die seine sportliche Reife und Effizienz unterstreicht. Seine Dynamik und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie seine Präsenz in entscheidenden Spielsituationen machen ihn in seinem jungen Alter zu einem Unterschiedsspieler.

Füchse-Headcoach Christof Kreutzer über seinen Schützling: „Ich freue mich sehr für Lenni, dass er diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig ist es auch schön für den Standort Weißwasser zu sehen, dass wir einen jungen Spieler so fördern konnten, dass er am Ende als Rookie des Jahres ausgezeichnet wird.
Lenni hat sich im Laufe der Saison sehr gut entwickelt und hat den Award meiner Meinung nach absolut verdient gewonnen. Er ist ein sehr talentierter Spieler und hat noch viel Potenzial, sich weiter zu verbessern. Ich hoffe, dass er in den nächsten ein bis zwei Jahren den nächsten Schritt macht und sich zu einem noch kompletteren und reiferen Spieler entwickelt.“

Der heutige 10. März ist für Lennard Nieleck gleich in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag: Neben der Auszeichnung als Rookie des Jahres feiert er an diesem Datum auch seinen 22. Geburtstag.

Die Lausitzer Füchse gratulieren ihrem Stürmer herzlich zu dieser verdienten Ehrung und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen Weg weiterhin viel Erfolg.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
1015
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Beliebte Slot-Entwickler und ihre erfolgreichsten Spiele

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EC Red Bull SalzburgHC Pustertal Wölfe

Red Bulls unterliegen zum Playoff-Auftakt gegen Pustertal in Overtime

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich zum...

By11. März 2026
! +Amateure / LandesligenWest

ESC Rheine „Ice Cats“ ist Meister der Landesliga NRW!

Rheine. (DR) Es war kurz vor 22 Uhr am Sonntag Abend, als...

By10. März 2026
! +Iserlohn RoostersTop-News

Iserlohn Roosters bestätigen: Tyler Boland bleibt!

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters können auch in der kommenden Saison...

By10. März 2026
! +DEL

DEL: In den Toren sind noch einige Schlüsselpositionen offen

Neuss. (EM) Schlüsselposition trifft es wohl mit am besten: Wenn man über...

By10. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten