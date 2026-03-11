DEL2 ehrt eines ihrer vielversprechendsten Nachwuchstalente

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Bei der heutigen DEL2-Awards-Veranstaltung in Ravensburg wurde Stürmer Lennard Nieleck als „Rookie des Jahres“ ausgezeichnet.

Für die Lausitzer Füchse steht diese Ehrung zugleich für die hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten am Standort Weißwasser, für den 22-Jährigen selbst ist sie die verdiente Anerkennung einer beeindruckenden Saison und seiner starken sportlichen Entwicklung.

Nieleck wechselte Anfang Oktober der laufenden Saison aus der DEL von den Iserlohn Roosters nach Weißwasser. Damals sprach die sportliche Leitung der Füchse von einem „hoffnungsvollen Spieler, der unser Spiel mit seinen Anlagen zusätzlich bereichern wird“. Rückblickend lässt sich festhalten: Diese Einschätzung hat sich in jeder Hinsicht bestätigt.

Mit großem Einsatz, hoher Geschwindigkeit und bemerkenswerter Spielintelligenz hat sich der junge Angreifer nicht nur im Teamgefüge der Füchse etabliert, sondern sich auch ligaweit einen Namen erarbeitet. In bislang 47 Einsätzen sammelte Nieleck starke 38 Scorerpunkte, eine Bilanz, die seine sportliche Reife und Effizienz unterstreicht. Seine Dynamik und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie seine Präsenz in entscheidenden Spielsituationen machen ihn in seinem jungen Alter zu einem Unterschiedsspieler.

Füchse-Headcoach Christof Kreutzer über seinen Schützling: „Ich freue mich sehr für Lenni, dass er diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig ist es auch schön für den Standort Weißwasser zu sehen, dass wir einen jungen Spieler so fördern konnten, dass er am Ende als Rookie des Jahres ausgezeichnet wird.

Lenni hat sich im Laufe der Saison sehr gut entwickelt und hat den Award meiner Meinung nach absolut verdient gewonnen. Er ist ein sehr talentierter Spieler und hat noch viel Potenzial, sich weiter zu verbessern. Ich hoffe, dass er in den nächsten ein bis zwei Jahren den nächsten Schritt macht und sich zu einem noch kompletteren und reiferen Spieler entwickelt.“

Der heutige 10. März ist für Lennard Nieleck gleich in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag: Neben der Auszeichnung als Rookie des Jahres feiert er an diesem Datum auch seinen 22. Geburtstag.

Die Lausitzer Füchse gratulieren ihrem Stürmer herzlich zu dieser verdienten Ehrung und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen Weg weiterhin viel Erfolg.