DEL2-Club Crimmitschau nimmt zwei junge Offensivspieler unter Vertrag

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben die Kaderplanung für die kommende DEL2-Saison 2025/26 weiter voran und präsentieren zwei junge Neuzugänge für die Offensive.

Mit Johannes Schmid (20) und Nikolas Biggins (19) stoßen zwei talentierte Offensivspieler zur Mannschaft von Headcoach Jussi Tuores. Während Schmid mit der Nummer 27 auflaufen wird, erhält Biggins die Trikotnummer 9.

„Johannes hat im letzten Jahr einen großen Schritt nach vorn gemacht. Er ist körperlich topfit und bereit, hart für den nächsten Schritt zu arbeiten“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer. „Nikolas ist einer der Topspieler der DNL gewesen, sehr gut ausgebildet und soll sich bei uns weiterentwickeln, um sich für einen Stammplatz zu empfehlen.“

Johannes Schmid kommt vom Deggendorfer SC

Johannes Schmid wechselt aus der Oberliga Süd zu den Westsachsen. Der 20-jährige Außenstürmer durchlief zunächst die Nachwuchsabteilung des DEL-Clubs Straubing Tigers, ehe er 2021 zum Deggendorfer SC wechselte. Dort machte der gebürtige Niederbayer seine ersten Schritte im Seniorenbereich und etablierte sich in den vergangenen beiden Jahren fest im Oberliga-Kader.

Insgesamt absolvierte Schmid 110 Pflichtspiele für den DSC, in denen er 16 Tore erzielte und 17 Assists verbuchte – hinzu kommen zahlreiche Einsätze in den Playoffs. Nun wagt der Angreifer den Sprung in die DEL2 und möchte in Crimmitschau den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

„Ich habe mich für die Eispiraten entschieden, weil ich denke, dass es eine hervorragende Organisation ist und ich sehr viel Gutes gehört habe – ob Fans, Mannschaft oder Trainer. Das hat mich sehr von dem Wechsel überzeugt“, meint Schmid. „Meine Persönlichen Ziele sind, dass ich weiterhin Spaß am Eishockey habe, mich dabei weiterentwickeln kann und dem Team dabei helfen kann, die Ziele zu erreichen.“

Nikolas Biggins startet seine Profikarriere in Crimmitschau

Mit Nikolas Biggins stößt zudem ein hochveranlagter Nachwuchsstürmer zu den Eispiraten. Der 19-jährige Heidenheimer stammt aus dem erfolgreichen Nachwuchsprogramm der Adler Mannheim und feierte mit den Jungadlern zuletzt den Meistertitel in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL).

Trotz einer verletzungsbedingten Pause kam Biggins in der abgelaufenen Saison auf 47 DNL-Spiele, in denen er 16 Tore und 32 Vorlagen sammelte. Der variabel einsetzbare Stürmer kann sowohl als Center als auch als Flügelstürmer spielen und bringt einen ausgeprägten Scoringtouch mit. Für ihn stellt Crimmitschau die erste Station im Profibereich dar, wenngleich er in der vergangenen Saison bereits acht Spiele (1 Tor, 2 Vorlagen) für die Stuttgart Rebels in der Oberliga bestritt.

„Nach vielen intensiven und lehrreichen Jahren bei den Jungadlern freue ich mich sehr über den nächsten Schritt in meiner Karriere. Meine Entscheidung beruht auf dem Wunsch, mich als Spieler weiterzuentwickeln und die Chance zu nutzen, mich im Profibereich zu beweisen. Crimmitschau bietet mir dafür das ideale Umfeld – ein traditionsreicher Club mit einer klaren sportlichen Ausrichtung und einer ganz besonderen Atmosphäre“, meint Biggins. „Mit der Mannschaft will ich gemeinsam hart arbeiten, Erfolge feiern und dazu beitragen, dass wir als Einheit auftreten. Persönlich ist es mein Ziel, mich schnell an das höhere Spielniveau zu gewöhnen, konstant Leistung zu bringen und mich als verlässlicher Teamplayer zu etablieren. Ich möchte mich Schritt für Schritt zu einer festen Größe im Team entwickeln“.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Christian Schneider

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff, Alexander Schmidt

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Denis Shevyrin, Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

