DEL2-Champion Regensburg testet bei den Adlern – „Oldie but Goldie“ David Booth kehrt nicht zu den EisbÃ¤ren zurÃ¼ck

Regensburg. (PM Eisbären) Nach Heimspielen gegen den tschechischen Zweitligisten HC Baník Sokolov und DEL-2-Ligakonkurrent Dresdner Eislöwen steht Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg im dritten Test der erste Auftritt in der Fremde bevor.

Die Domstädter treten am morgigen Freitag, 23. August, ab 19 Uhr bei den Adlern Kitzbühel an. Der Klub aus Österreich tritt in der internationalen „Alps Hockey League“ (AHL) an, der zweiten Liga unterhalb der renommierten ICEHL.

Während die Tiroler mit dem Spiel gegen die EBR erstmals für die neue Saison testen, haben die Domstädter bereits zwei Begegnungen absolviert: Gegen den tschechischen Zweitligisten Sokolov gab es eine 0:2- und gegen DEL-2-Topteam Dresden eine 1:4-Niederlage – das einzige Regensburger Tor erzielte dabei Marvin Schmid in doppelter Überzahl. Bei der Mannschaft aus der Alpenrepublik soll für das Team des neuen Headcoachs Ville Hämäläinen nun der erste Sieg gelingen.

Die AHL umfasst Teams aus Österreich, Italien und Slowenien. Sie bildet den Unterbau zur „International Central European Hockey League“ (ICEHL – Mannschaften aus Österreich, Italien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn). In der vergangenen Saison schieden die Adler knapp in der Play-off-Qualifikation aus. Seither fand im Kitzbüheler Kader ein Umbruch statt: Bisher stehen 13 Abgängen ebenso viele Neuzugänge gegenüber.

David Booth kehrt nicht nach Regensburg zurück

29 Torbeteiligungen sammelte er in nur 31 Einsätzen für Regensburg: US-Amerikaner David Booth schlug im Januar während der abgelaufenen Saison seine Zelte in der Domstadt auf und trug zum sensationellen Titelgewinn der Oberpfälzer in der DEL 2 bei. Nun steht aber fest: Der schnelle Flügelstürmer, der im November 40 Jahre alt wird, kehrt nicht zum bayerischen Eishockey-Zweitligisten zurück. Mit der Verpflichtung des schwedischen Topstürmers Olle Liss besetzten die EBR in der vergangenen Woche die vierte Kontingentstelle im Kader, was Booth‘ Abgang besiegelte.

Mit seinem beinahe unaufhaltsamen Vorwärtsdrang spielte sich der Ex-NHL-Spieler Booth (insgesamt 535 Einsätze mit 237 Scorerpunkten in der besten Liga der Welt) in kürzester Zeit in die Herzen der Regensburger Fans. 20 Mal traf der Nordamerikaner in seiner Zeit bei den Eisbären selbst, neun weitere Tore bereitete er vor. Booth, geboren in Detroit/USA, durchlief viele der US-amerikanischen Nachwuchsnationalmannschaften und wurde mit diesen unter anderem U-18- und U-20-Weltmeister. Über die renommierte College-Liga NCAA schaffte er dann auch den Sprung zum Vollprofi: 2004 draftete NHL-Klub Florida Panthers den 1,83 Meter großen Winger (zweite Runde an Platz 53), für den er 2006 sein Debut feierte. In den folgenden Jahren entwickelte er sich dort zu einem Stammspieler. 2008 nahm Booth mit den USA an der Weltmeisterschaft in Kanada teil. Über die Vancouver Canucks und die Toronto Maple Leafs führte sein Weg in die KHL (Vladivostok, Omsk und Minsk) sowie zwischenzeitlich auch zurück in die NHL zu den Detroit Red Wings. In den Spielzeiten zwischen 2019 und 2023 folgten Engagements in der höchsten Spielklasse Norwegens, ehe es Booth nach Regensburg zog. Mit den Eisbären gewann Booth völlig überraschend die DEL-2-Meisterschaft und sicherte sich somit auch den ersten Vereinstitel seiner Karriere.

Die Eisbären Regensburg bedanken sich bei David Booth für seine außergewöhnlichen Leistungen und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich wie privat nur das Beste.