DEL2-BÃ¼ro erhÃ¤lt personelle UnterstÃ¼tzung

Neuss. (PM DEL2) Verstärkung für das Liga-Büro: Seit dem 1. Oktober 2023 hat das DEL2-Büro personelle Verstärkung erhalten.

Im Rahmen seines Masterstudiums im Sportmanagement an der IST in Düsseldorf wurde Lukas Haack als trialer Student in Zusammenarbeit mit KIM SportsManagement bei der DEL2 angestellt.

Haack wird den DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch in seiner Rolle als Assistent der Geschäftsführung bei den täglichen Aufgaben unterstützen. Gleichzeitig kann der 26-jährige Eishockey-Torhüter seine Leidenschaft für den Eishockeysport mit seinem Beruf verbinden und er erhält während seines Studiums einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Themen der Ligaarbeit.

Bereits im September dieses Jahres hat Haack sein duales Studium an der iba in Nürnberg erfolgreich mit dem Bachelor of Arts in Sportmanagement abgeschlossen. Nun strebt er an, seine Kenntnisse im Bereich Sportbusiness Management im Rahmen seines trialen Masterstudiums zu vertiefen.

Die Unterstützung erstreckt sich nicht nur auf die DEL2 selbst, sondern wird auch durch KIM SportsManagement ermöglicht. Neben seinem Studium und seinen Aufgaben bei der DEL2 wird er von KIM SportsManagement zusätzliche Lern- und Weiterbildungsmodule erhalten sowie von einem begleitenden Mentoring profitieren.

Manuel Madunic, Geschäftsführer KIM SportsManagement: „Ich bin davon überzeugt, dass die Studierenden durch die Unterstützung und Weiterbildung von KIM sich besser entwickeln als andere. Sie lernen, gleich zu Beginn alles zu geben und sich für die Zukunft im Sportbusiness aufzustellen.“

Die DEL2 freut sich über die zusätzliche personelle Unterstützung und heißt Lukas Haack herzlich willkommen und viel Erfolg bei seinen anstehenden Tätigkeiten.

