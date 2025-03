DEL2 bleibt zuschauerstÃ¤rkste zweite Eishockey-Liga Europas

Neuss. (PM DEL2) Die DEL2 verteidigt ihren Spitzenplatz als zuschauerstärkste zweite Eishockey-Liga Europas.

Mit einem Liga-Durchschnitt von 3.284 Zuschauern pro Spiel konnte die DEL2 ihre Zahlen im Vergleich zum Vorjahr (3.154) erneut steigern und sich damit vor der schwedischen HockeyAllsvenskan (2.871) sowie der Swiss League aus der Schweiz (1.715) behaupten. Zudem würde sich die DEL2 im Ranking aller ersten Ligen in Europa und Asien auf Platz acht wiederfinden und dabei renommierte Top-Ligen aus Norwegen, Österreich und Slowakei hinter sich lassen. Veröffentlich hat die Zahlen die Alliance of European Hockey Clubs E.H.C.

Die Krefeld Pinguine haben sich mit einem starken Zuschauerschnitt von 5.767 Fans pro Spiel auf Platz 51 im europäischen Vergleich verbessert – ein deutlicher Sprung von Rang 67 im Vorjahr.

Neben Krefeld haben es drei weitere DEL2-Teams unter die Top 100 der zuschauerstärksten Clubs Europas geschafft:

EC Kassel Huskies – Platz 90 (4.331 Zuschauer pro Spiel)

Eisbären Regensburg – Platz 91 (4.308 Zuschauer pro Spiel)

Starbulls Rosenheim – Platz 99 (3.919 Zuschauer pro Spiel)

Die gute Zuschauerresonanz in der DEL2 unterstreicht die Attraktivität und Popularität der Liga im europäischen Vergleich. Geschäftsführer René Rudorisch zeigt sich dankbar über die Entwicklung: „Ein besonderer Dank gilt unseren Fans, die mit ihrer Leidenschaft und Unterstützung für eine tolle Atmosphäre in den Arenen sorgen. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich. Ebenso ist dies eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit, die an den Standorten geleistet wird – sei es in der Nachwuchsarbeit, der Infrastruktur oder im täglichen Einsatz der Clubs und ihrer Partner. Diese kontinuierliche Entwicklung stärkt den Eishockeystandort Deutschland nachhaltig.“

