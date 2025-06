DEL2 bestätigt Clublizenzen und begrüßt Bietigheim sowie Düsseldorf in der Liga

Neuss. (PM DEL2) Nach sorgfältiger Prüfung hat die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) das Lizenzprüfungsverfahren für die Saison 2025/2026 erfolgreich abgeschlossen.

Allen sportlich qualifizierten Clubs der Vorsaison konnte das Fortbestehen der Clublizenz bestätigt werden. Das bedeutet: Zwölf Teams der vergangenen Spielzeit sind auch in der neuen Saison wieder mit dabei.

Die Bietigheim Steelers kehren nach ihrem sportlichen Aufstieg aus der Oberliga zurück in die DEL2. Der Club war bereits viele Jahre Teil der Liga und ist nun wieder auf der Bühne der zweithöchsten deutschen Spielklasse vertreten. Ebenfalls dabei ist die Düsseldorfer EG, die als sportlicher Absteiger aus der PENNY DEL erstmals in der DEL2 an den Start geht. Verlassen wird die Liga hingegen der sportliche Aufsteiger Dresdner Eislöwen, dem der Sprung in die höchste deutsche Spielklasse gelungen ist.

Der offizielle Startschuss für die neue Saison fällt am Freitag, 19. September. Der Spielplan wird Anfang kommender Woche veröffentlicht.

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „Die Lizenzprüfung bleibt ein zentrales Instrument, um die wirtschaftliche Stabilität der Clubs zu sichern und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Die Rückkehr der Bietigheim Steelers sowie der Einstieg der Düsseldorfer EG bringen sportliche Qualität und neue Impulse in unsere Liga. Mein Dank gilt allen Clubs für ihre professionelle Vorbereitung und der FREIHOF Kugler Partnerschaft mbB aus Ingolstadt für die Unterstützung bei der wirtschaftlichen und inhaltlichen Prüfung der Unterlagen.“

