DEL2: “Bayreuth vs. Selb, Wagnerstadt gegen Porzellanstadt, Tigers gegen WÃ¶lfe” – Derbykracher in der Crunchtime

Bayreuth. (PM Tigers) Es ist so weit und passiert tatsächlich. In der ersten Playdown-Runde treffen die Bayreuth Tigers auf die Selber Wölfe.

Nachdem die Bayreuther Nachbarn am heutigen Abend bei ihrem Spiel gegen Bad Tölz einen Heimsieg feiern konnten und die Löwen damit auf dem 12. Tabellenplatz verbleiben, heißt das Duell ab dem 16. März: Bayreuth vs. Selb, Wagnerstadt gegen Porzellanstadt, Tigers gegen Wölfe.

Gespielt wird eine Best-of-Seven-Serie, die mit Heimrecht für die Tigers beginnt. Wer also zuerst vier Mal den Sieg davontragen kann, gewinnt die Serie und verbleibt sicher in der DEL2. Für den unterlegenen Kontrahenten geht es mit einer zweiten Playdown-Runde weiter, in welcher man auf die Tölzer Löwen oder die Lausitzer Füchse treffen wird.

Die Termine im Einzelnen:

16.03.2022 Bayreuth Tigers vs. Selber Wölfe

18.03.2022 Selber Wölfe vs. Bayreuth Tigers

20.03.2022 Bayreuth Tigers vs. Selber Wölfe

22.03.2022 Selber Wölfe vs. Bayreuth Tigers

Optionale Termine:

25.03.2022 Bayreuth Tigers vs. Selber Wölfe

27.03.2022 Selber Wölfe vs. Bayreuth Tigers

29.03.2022 Bayreuth Tigers vs. Selber Wölfe

Der Vorverkauf für die Heimspiele (Spiel 1 & Spiel 3) der Bayreuth Tigers startet online noch am heutigen Abend. Die Bully-Zeiten unserer Spiele werden voraussichtlich die gewohnten sein: 20:00 Uhr an Wochentagen, an Sonntagen um 17:00 Uhr. Dies muss jedoch noch final mit allen Beteiligten geklärt werden. Hierüber informieren wir ebenso wie zu den Bullyzeiten in Selb zeitnah gesondert.

