DEL2-Aufsichtsrat neu gewählt: Christian Volkmer folgt auf Hendrik Ansink

Neuss. (PM DEL2) Im Rahmen der ordentlichen Gesellschafterversammlung der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH am 12. August wurde der Aufsichtsrat der DEL2 neu gewählt.

Neben den durch den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und die PENNY DEL entsandten Vertretern Frank Lutz und Gernot Tripcke standen turnusgemäß die Positionen der drei Clubvertreter zur Wahl.

Hierbei wurden Frank Kottmann und Karl Aicher einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Hendrik Ansink verzichtete nach langjähriger Gremienarbeit bewusst zugunsten eines direkten Clubvertreters auf eine erneute Kandidatur, um die unmittelbare Einbindung der Standorte im Kontrollgremium weiter zu stärken. Für die freiwerdende Position kandidierte Christian Volkmer, Hauptgesellschafter der Eisbären Regensburg, der von den Gesellschaftern ebenfalls einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt wurde.

In der anschließenden konstituierenden Sitzung wählte das Gremium Frank Kottmann erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Christian Volkmer übernimmt die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden.

Hohe Wirtschaftskompetenz und gesellschaftliches Engagement

Mit Christian Volkmer (geboren 1977 in Regensburg) gewinnt der Aufsichtsrat der DEL2 zusätzliche unternehmerische und strategische Expertise. Der Informatiker und Betriebswirt ist Inhaber der P29 Group, die mit über 120 Mitarbeitenden mehr als 6.000 Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit, Recht und Compliance betreut.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist Volkmer Präsident der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim und Senator im Senat der Wirtschaft Deutschland. Für sein gesellschaftliches und mittelständisches Wirken wurde er unter anderem mit dem Großen Preis des Mittelstandes sowie dem Stadtschlüssel der Stadt Regensburg ausgezeichnet.

Dank an Hendrik Ansink für langjährige Verdienste

Die Ligagesellschaft und der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Kottmann sprachen Hendrik Ansink ihren ausdrücklichen Dank für dessen kontinuierliche Arbeit im Kontrollgremium aus.

Ansink gehörte dem Aufsichtsrat seit 2018 an. In seine Amtszeit fielen wegweisende Weichenstellungen wie die Wiedereinführung des sportlichen Auf- und Abstiegs mit der PENNY DEL, die Steuerung der wirtschaftlichen Herausforderungen während der Pandemie sowie die nachhaltige Weiterentwicklung der Lizenzprüfungsverfahren der Clubs.

Frank Kottmann, Aufsichtsratsvorsitzender der DEL2: „Mit Christian Volkmer gewinnen wir eine profilierte Unternehmerpersönlichkeit für den Aufsichtsrat, die sportlich wie wirtschaftlich hervorragend vernetzt ist und wertvolle Impulse für die Liga setzen wird. Ein ganz besonderer Dank gilt Hendrik Ansink: Er hat die Entwicklung der DEL2 seit 2018 mit großer Verlässlichkeit geprägt – von der Rückkehr zur sportlichen Verzahnung bis hin zur Bewältigung der Corona-Krise. Dass er nun im Sinne der Standorte den Weg für einen direkten Clubvertreter freigemacht hat, unterstreicht sein vorbildliches Engagement für unsere Liga.“

Christian Volkmer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der DEL2: „Eishockey ist für mich seit Jahren Herzenssache. Umso mehr freut es mich, dass ich meine Leidenschaft für diesen Sport nun zusammen mit meiner Erfahrung aus Wirtschaft und Digitalisierung in den Aufsichtsrat der DEL2 einbringen darf. Die Fußstapfen von Hendrik Ansink sind dabei groß: Sein Wirken für das gesamte Eishockey und seine enorme Unterstützung, gerade während der Corona-Zeit, habe ich selbst erleben dürfen. Dafür danke ich ihm sehr und freue mich auf die neue Aufgabe.“

Der Aufsichtsrat der ESBG fungiert als zentrales Aufsichts- und Beratungsorgan für die Geschäftsführung. Er stellt sicher, dass strategische Weiterentwicklungen, wirtschaftliche Stabilität und die gesellschaftliche Verantwortung des professionellen Eishockeysports im engen Austausch zwischen Liga, Clubs und Verbänden vorangetrieben werden.

509 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht