DEL2: Arbeitsversion des Hauptrundenspielplans ausgelost

Kaufbeuren. (PM DEL2) Zum zweiten Mal konnte in der DEL2 die transparente Spielplangestaltung durchgeführt werden

Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) hat nach der Premiere 2022 auch in diesem Jahr die Spielplangestaltung live via Facebook und YouTube ausgestrahlt. Dabei wurden die Positionen der Clubs im Spielplan, welche für die Ansetzungen elementar sind, ausgelost. Als amtierender DEL2-Meister waren die Ravensburg Towerstars auf Position eins gesetzt und starten mit einem Heimspiel am 15. September in die neue Saison.

Bei der Live-Auslosung bekamen die Fans der zweiten Liga nicht nur einen Einblick, was eine Spielplangestaltung ausmacht und welche Herausforderungen diese mit sich bringt, sondern auch gleich einen Vorgeschmack auf die ersten Partien. Florian Thomas, der erst vor kurzem seinen Rücktritt bekannt gab, führte die Auslosung durch. Die entstandene Arbeitsversion liegt nun den 14 DEL2-Clubs vor. Durch die Terminprüfung und der Hallenverfügbarkeit an den Standorten kann es zu vereinzelten Terminverschiebungen kommen. Der finale Spielplan wird dann voraussichtlich am 3. August veröffentlicht.

Schon das erste Wochenende verspricht Spannung pur. Sollte es zu keinen Änderungen kommen, dann kommt es zur Neuauflage des Finales zwischen den Ravensburg Towerstars und dem EC Bad Nauheim. Einen Auftakt-Kracher können die Fans auch sicherlich bei der Begegnung zwischen den Bietigheim Steelers und den Krefeld Pinguinen erwarten. Die Starbulls Rosenheim müssen zunächst auswärts in Dresden antreten, bevor sie am Sonntag mit den EC Kassel Huskies ihre Rückkehr in die DEL2 vor heimischer Kulisse feiern können.

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Viele Fans haben sich die erneute Auslosung gewünscht, diesen Wunsch haben wir sehr gern erfüllt. Die Auslosung ist eine sehr spannende Prozedur und jeder ist ein wenig aufgeregt. Dank der Unterstützung vom ESV Kaufbeuren, insbesondere durch Philippe Bader und Alex Becker, konnte die Live-Auslosung während des DEL2-Perspektiv-Camps durchgeführt werden.“

