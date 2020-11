DEL Winter Game wird in die Saison 2021/22 verlegt

Tickets behalten ihre Gültigkeit Köln. (PM Haie) Das DEL Winter Game in Köln wird nicht wie ursprünglich geplant in der Saison 2020/21 stattfinden –...

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Köln. (PM Haie) Das DEL Winter Game in Köln wird nicht wie ursprünglich geplant in der Saison 2020/21 stattfinden – sondern in die Eishockey-Spielzeit 2021/22 verlegt.

Bereits erworbene Tickets für das DEL Winter Game behalten ihre Gültigkeit. Wir werden über einen Alternativ-Termin für 2021/22 informieren, sobald dieser gefunden ist.

„Das DEL Winter Game so zu planen und verantwortungsvoll umzusetzen, wie wir uns das alle wünschen – als sportliches Großereignis im vollen RheinEnergieSTADION mit besonderer Atmosphäre – ist momentan nicht möglich“, begründet Haie-Geschäftsführer Philipp Walter die Verlegung.

Wir freuen uns darauf, bei den neuen Planungen für das DEL Winter Game 2021/2022 weiter eng und vertrauensvoll mit der PENNY DEL, der Kölner Sportstätten GmbH, dem

1. FC Köln, der DFL, der Deutschen Telekom AG und den Adlern Mannheim zusammenzuarbeiten.

Das Open-Air-Spiel war ursprünglich auf den 9. Januar 2021 datiert. Dieser Termin musste bereits vor einigen Wochen gestrichen werden. Die nun erfolgte endgültige Verschiebung in die nächste Saison trägt den Umständen der „Corona-Pandemie“ Rechnung.