DEL Winter-Game: Vorfreude steigt von Stunde zu Stunde

Frankfurt. (PM Löwen) Am 4.1.2025 treten im Deutsche Bank Park in Frankfurt die Löwen Frankfurt gegen die Adler aus Mannheim an.

Auf der heutigen Pressekonferenz haben die beteiligten Personen bereits über Ihre Vorfreude auf das Derby gesprochen. Hier einige Zitate:

Matthias Binder, Geschäftsführer Adler Mannheim: „Die Teilnahme an einem Winter Game ist für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben das Glück, durch die Einladung unseres Lokalrivalen sogar schon zum dritten Mal bei solch einem Spiel dabei sein zu können, wissen aber auch ganz genau, wie viel Arbeit für den Gastgeber dahintersteckt. Es sind 10.000 Tickets nach Mannheim gegangen, daher werden auch unsere Fans für reichlich Stimmung sorgen. Gegen Frankfurt braucht niemand eine Extra-Motivation, aber durch die zwei Niederlagen in den beiden Derbys dieser Saison weiß die Mannschaft natürlich genau, worum es geht.“

Matthias Plachta, Stürmer Adler Mannheim: „Das Winter Game war bereits die gesamte Saison ein großes Thema in der Kabine, weil es natürlich etwas ganz Besonderes ist. Ich habe das Glück, dass ich schon zum dritten Mal bei einem solchen Spiel dabei sein darf, aber für viele meiner Mitspieler ist es das erste Mal und wird vielleicht auch das einzige solches Spiel in der Karriere sein. Es gibt bei solch einem Spiel viele Fragezeichen, schon alleine dadurch, dass man nicht weiß, wie das Wetter sein wird, das wegen des offenen Dachs ja eine besondere Bedeutung hat. Ein bisschen ist es wie früher auf dem Weiher – das macht einfach riesigen Spaß.“

Andreas Stracke, Gesellschafter Löwen Frankfurt: „Wir kehren neun Jahre nach dem Summergame 2016 in der 2. Liga jetzt in das Stadion der Eintracht zurück – und das zum 100-jährigen Jubiläum des Waldstadions. Das ist schon etwas ganz Besonderes für einen Frankfurter Club. Seit wir vor neun Monaten den Zuschlag für das DEL WINTER GAME bekommen haben, steigt die Vorfreude täglich. Jetzt wird es auch Zeit, dass es am Samstag endlich losgeht. Wir freuen uns riesig und werden versuchen, die Atmosphäre aus unserer Eissporthalle in den Deutsche Bank Park zu transferieren – darunter zum Beispiel das Wunderkerzen-Meer. Aktuell sind schon gut über 40.000 Karten verkauft, es wird also eine tolle Stimmung geben.“

Kevin Maginot, Verteidiger Löwen Frankfurt: „Ich erinnere mich noch sehr gut an das Summergame vor neun Jahren an gleicher Stelle – die Stimmung war schon damals bei weniger Zuschauern brutal. Es ist nicht nur für uns als Spieler ein besonderes Erlebnis, sondern auch für die gesamte Familie, daher ist die Vorfreude riesig. Es wird eine ganz besondere Erinnerung sein – und an eine Niederlage will man sich in keinem Fall erinnern. Ich bin in Mannheim geboren und aufgewachsen, deshalb sind Spiele gegen die Adler immer etwas Besonderes für mich. Aber von August bis April bin ich Frankfurter, daher wird auch meine Familie am Samstag in Löwen-Trikots kommen.“

