DEL WINTER GAME 2026 – powered by MagentaSport: Ost-Duell mit Olaf Schubert
DEL Wintergame

DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport: Ost-Duell mit Olaf Schubert

5. Januar 20262 Mins read50
Dresden. (PM EislÃ¶wen) Erstmals stehen sich die Dresdner EislÃ¶wen und die EisbÃ¤ren Berlin am Samstag, 10. Januar im Rahmen eines Pflichtspiels in Dresden gegenÃ¼ber.

Knapp 32.000 sind bei diesem Spektakel der Extraklasse dabei. Neben dem Duell auf dem Eis dÃ¼rfen sich die Besucher des DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport auf weitere HÃ¶hepunkte freuen. Passend zum Ost-Duell setzen die Veranstalter dabei auf lokale ShowgrÃ¶ÃŸen.

Schon die Einlaufshow setzt den ersten emotionalen HÃ¶hepunkt: Historische Meilensteine aus der Clubgeschichte beider Vereine werden rund um und auf der EisflÃ¤che von 100 Mitwirkenden inszeniert. Die Musik fÃ¼r die Einlaufshow wurde dabei eigens fÃ¼r das DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport von Sven Helbig entwickelt. Der Komponist aus dem brandenburgischen EisenhÃ¼ttenstadt ist bekannt dafÃ¼r, klassische Musik, elektronische KlÃ¤nge und zeitgenÃ¶ssische Elemente zu einzigartigen Klangwelten zu verbinden – und tut dies unter anderem fÃ¼r Rammstein oder die Pet Shop Boys.

Bereits vor dem ersten Bully bringen „Disco Dice“, das kultige DJ-Duo aus der Region, das Publikum in Feierlaune. Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen Steffen Neumann und Torsten Knauthe fÃ¼r Party pur â€“ bekannt fÃ¼r ihre energiegeladenen House-, Disco- und Funk-Beats, spektakulÃ¤re Mashups und ihre markanten Afro-PerÃ¼cken, die lÃ¤ngst zu ihrem Markenzeichen geworden sind. FÃ¼r den feierlichen Moment des Abends sorgt RenÃ© Pape, der die deutsche Nationalhymne a cappella interpretiert. Der gebÃ¼rtige Dresdner erhielt seine Ausbildung beim Dresdner Kreuzchor und gehÃ¶rt heute zu den international bedeutendsten OpernsÃ¤ngern seiner Generation. Seine Karriere fÃ¼hrte ihn als Bass an renommierte HÃ¤user in New York, Paris, Mailand und Salzburg. Pape wurde mehrfach ausgezeichnet â€“ darunter mit zwei Grammy Awards und dem Titel â€žSinger of the Yearâ€œ. In der ersten Drittelpause nimmt Olaf Schubert die Zuschauer mit auf eine humorvolle und pointierte Reise durch den Osten der Republik. Mit seinem markanten gestrickten Argyle-Pullunder und seinen skurrilen Wortkreationen ist er unverwechselbar und begeistert das Publikum mit seinem ganz eigenen, charmanten Humor.

Mit einem farbenfrohen Feuerwerk verabschiedet sich das DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport mit Spielende.

Comedian Olaf Schubert: â€žIrgendwann muss ich es ja mal offenbaren: Eishockey war als Kind mein Lieblingssport. Ich kenne bis heute alle Nationalspieler aller Nationen auswendig. Ich habe sogar selbst gespielt. Aber richtig, ohne Helm, ohne Handschuhe und Protektoren. Aber auch ohne SchlÃ¤ger und Puck. Na gut. Eigentlich war es SackhÃ¼pfen. Aber es jetzt mit 30.000 Enthusiasten unter freiem Himmel krachen zu lassen, lÃ¤sst das Herz des Olafs freudig hÃ¼pfen.“

1207
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Fribourg-GottÃ©ron muss auf Marcus SÃ¶rensen verzichten - Markt wird sondiert

