DEL Vizemeister und DEL2 Champion bleiben Kooperationspartner

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt und die Ravensburg Towerstars setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2023/24 fort und gehen damit in das dritte Jahr ihrer Partnerschaft.

Seit Sommer 2021 kooperiert der Vizemeister aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) sehr erfolgreich mit dem amtierenden Meister der DEL2.

Von Anfang an wurde die Kooperation mit Leben gefüllt, als im Verlauf der Spielzeit 2021/22 die vom ERC per Förderlizenz für Ravensburg spielberechtigten Ingolstädter Profis insgesamt 81 Partien für die Oberschwaben absolvierten.

Die vergangene Spielzeit begann Anfang August mit einem gemeinsamen Prospect-Camp für die jungen Spieler beider Teams in der SATURN-Arena. Jonas Stettmer, aufgrund von Verletzungssorgen letztlich Torhüter im Playoff-Finale beim ERC, war in der vergangenen Spielzeit über weite Strecken als Backup-Goalie für Ravensburg im Einsatz. Verteidiger Daniel Schwaiger konnte sich im Gegenzug bei den gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Blau-Weißen sowie seinen vier DEL-Spielen mit Ingolstadt für einen Vertrag an der Donau empfehlen.

„Die Towerstars haben sich stets als sehr verlässlicher und professioneller Partner erwiesen. Die Kommunikation zwischen Daniel Heinrizi ist sehr vertrauensvoll. Das ist die Basis für eine funktionierende Zusammenarbeit, die auch während unserer Verletzungssorgen in der Vorsaison hervorragend war. Meiner Meinung nach werden auch weiterhin alle Seiten von dieser Symbiose profitieren“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

Per Förderlizenz für Ravensburg spielberechtigt sind aus dem ERC-Kader Niklas Hübner, Daniel Schwaiger, Philipp Krauß, Noah Dunham, Enrico Henriquez-Morales, Jan Nijenhuis und Lukas Schulte, der bei den Panthern als dritter Torhüter eingeplant ist. Der 20-Jährige aus dem Panther-Nachwuchs bestritt in der Vorsaison bereits drei DEL2-Partien für die Bayreuth Tigers.

„Dass wir mit Ravensburg einen der erfolgreichsten DEL2-Clubs der vergangenen Jahre weiterhin als Kooperationspartner haben, garantiert für unsere Förderlizenzspieler Spielpraxis auf höchstem Niveau in der zweiten Liga und die Towerstars-Youngsters können sich für Einsätze in der DEL empfehlen “, sagt Regan über den DEL2-Meister, der sich Ende April im Playoff-Finale mit 4:1 Siegen gegen Bad Nauheim durchgesetzt hatte.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Fortsetzung der Kooperation: „Wir sind sehr glücklich, auch in der kommenden Saison mit dem ERC Ingolstadt einen starken und vor allem zuverlässigen, kompetenten Partner zu haben. Der Austausch mit Tim Regan verläuft zu jeder Zeit auf Augenhöhe. Auch mit dem Trainerteam um Mark French stand die Förderung junger Spieler stets im Vordergrund. Uns helfen die jungen Talente kurzfristig und dem ERC wünschenswerterweise langfristig und nachhaltig. Es ist spannend zu sehen, wie sich die jungen Spieler durch Spielpraxis und Selbstvertrauen mittlerweile Stammplätze im DEL-Kader erarbeitet haben. Genau deshalb füllen wir unsere Kooperation mit Leben und freuen uns wieder auf die Jungs aus Ingolstadt.”

Towerstares untermauern Partnerschaft mit dem ERC Ingolstadt

Die Ravensburg Towerstars setzen die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem ERC Ingolstadt auch in der kommenden Saison fort. Die Kooperation des amtierenden DEL2 Meisters mit dem Vizemeister der DEL geht damit in die dritte Spielzeit. Beide Clubs haben auch bereits die Spieler benannt, die für den Spielbetrieb in der DEL und DEL2 jeweils mit Förderlizenzen ausgestattet werden.

Zunächst ein Blick zurück: Beide Clubs pflegten in den vergangenen zwei Jahren einen regen Austausch, von dem vor allem die jeweiligen, mit Förderlizenzen ausgestatteten Talente von Eiszeiten und Spielpraxis profitierten. In der vergangenen Saison kam Stürmer Louis Brune achtmal in Pflichtspielen zum Einsatz. Da der Stürmer auch im Kader des DEB “Perspektivteams Peking” stand, hätte er aufgrund einer Sonderregelung auch in den Playoffs eingesetzt werden können. Philipp Krauß und Niklas Hübner standen jeweils zweimal im Kader der Towerstars. Mit einer Förderlizenz für die Towerstars ausgestattet waren auch Enrico Henriquez-Morales sowie Wojciech Stachowiak, der vor wenigen Wochen in Diensten der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft für Furore sorgte. Da der ERC Ingolstadt im Saisonverlauf teils von herben Verletzungssorgen geplagt war, blieben die beiden Stürmer im Vergleich zum Vorjahr allerdings ohne Einsätze in Ravensburg.

Besonders prägend war die vergangene Saison für Torhüter Jonas Stettmer. Wie von beiden Clubs im Vorfeld vereinbart, wurde der 21-jährige Keeper vom ERC Ingolstadt mit einer Förderlizenz ausgestattet und stand als Backup von Jonas Langmann im Kader der Towerstars. In 13 Hauptrundenspielen sowie 2 Playoff-Begegnungen stand Jonas Stettmer in 722 Einsatzminuten zwischen den Pfosten. Aufgrund der Verletzung des Panthers Keepers Michael Garteig kehrte er für das DEL Halbfinale und Finale zu seinem Stammclub zurück und bot dort starke Leistungen. Auch wenn sich der ERC Ingolstadt im DEL-Finale dem EHC Red Bull München geschlagen geben musste, war es für den jungen Torhüter eine tolle Erfahrung mit einem nicht alltäglichen Umstand. Innerhalb weniger Tage konnte er sich zunächst die DEL Silbermedaille umhängen lassen, gefolgt von Gold im Finale der DEL2.Auch für Towerstars Verteidiger Daniel Schwaiger hatte die vergangene Saison dank der Förderlizenz-Vereinbarung einen besonderen Impuls parat. Aufgrund der bereits erwähnten Verletzungsprobleme in Ingolstadt half der gebürtige Garmischer dort aus und konnte sich mit soliden Leistungen in vier DEL Einsätzen sogar für einen festen Vertrag empfehlen.

Beide Clubs haben im Zuge der Gespräche zur Weiterführung der Kooperation auch die konkreten Spieler festgelegt, die für eine jeweilige Förderlizenz vorgesehen sind. Wie schon im vergangenen Jahr mit Jonas Stettmer wird die Förderlizenzvereinbarung auf der Backup-Torhüter Position eine wichtige Rolle einnehmen. So wird in der kommenden Saison Lukas Schulte fest nach Ravensburg abgestellt und mit Ilja Sharipov das Towerstars Torhüter Duo bilden. Der 20-Jährige war bereits in der vergangenen Saison zu Gast bei den Towerstars und stand in 7 Begegnungen als Backup in der Aufstellung. Für die Defensive wird neben dem bereits erwähnten Daniel Schwaiger auch Niklas Hübner eine Förderlizenz für die Towerstars erhalten. Viel Talent bringen auch die künftigen Förderlizenz-Stürmer Noah Dunham und Jan Nijenhuis mit, Philipp Krauß und Enrico Henriquez-Morales sind bereits aus dem Vorjahr bekannt.

Vonseiten der Towerstars werden Tim Sezemsky, Luigi Calce und Neuzugang Ralf Rollinger mit einer Förderlizenz für den ERC Ingolstadt ausgestattet, gleiches gilt für Torhüter Nico Wiens, der schon im Vorjahr vom EV Ravensburg zur U20 des ERC Ingolstadt gewechselt war.

Die Trainingsbesuche und Spieleinsätze der jeweiligen Förderlizenzspieler werden die Trainer beider Clubs individuell abstimmen.

„Die Towerstars haben sich stets als sehr verlässlicher und professioneller Partner erwiesen. Die Kommunikation zwischen Daniel Heinrizi ist sehr vertrauensvoll. Das ist die Basis für eine funktionierende Zusammenarbeit, die auch während unserer Verletzungssorgen in der Vorsaison hervorragend war. Meiner Meinung nach werden auch weiterhin alle Seiten von dieser Symbiose profitieren“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Fortsetzung der Kooperation: „Wir sind sehr glücklich, auch in der kommenden Saison mit dem ERC Ingolstadt einen starken und vor allem zuverlässigen, kompetenten Partner zu haben. Der Austausch mit Tim Reagan verläuft zu jeder Zeit auf Augenhöhe und respektvoll, wir tauschen uns über alles regelmäßig aus und bringen uns auf den Stand der jeweiligen Kader. Auch mit dem Trainerteam um Mark French stand der Austausch und die Förderung junger Spieler stets im Vordergrund. Uns helfen die jungen Talente kurzfristig und dem ERC Ingolstadt wünschenswerter Weise langfristig und nachhaltig.”

