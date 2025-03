DEL Viertelfinale: Die Kölner Haie schnappen sich auch das zweite Spiel der Serie gegen die Fischtown Pinguins

Köln. (MR) Ein schnelles, spannendes und intensives Match in der Lanxess Arena zwischen den Kölner Haien und den Fischtown Pinguins Bremerhaven fand mit dem Emptynetter seinen 5:2 Endstand.

Mit dem Paukenschlag oder zumindest dem Pfostenkracher begannen die Haie das Spiel, Grenier im ersten Wechsel. Zunächst aber drückten die Pinguins mehr, und Hudaček konnte gleich gegen Verlic halten. Auch Wejse traf früh den Pfosten. Nachdem Schütz auf der einen Seite eine gute Chance nicht nutzen konnte, war eine Strafe gegen die Haie angezeigt. Lange blieb der Arm des Unparteiischen oben, und Bremerhaven ließ die Scheibe kreisen. Bruggieser ließ den Hammer los, der Rebound landete im Schläger von Jeglic, der nur in die freie Ecke einschieben musste (9.). Doch die Domstädter hatten eine schnelle Antwort, es waren keine 40 Sekunden später, als Currie einen Schuss mustergültig in die Maschen fälschen konnte (10.). Es blieb schnell, zunächst die Haie lange Zeit im Angriff, dann wogte es auf die andere Seite. In den Druck der Gäste hinein ein schöner Konter der Haie, Querpass und Grenier versenkte im freien Eck zur umjubelten Pausenführung (19.).

Pinguins dominieren 40 Minuten das Spiel

Die Gastgeber kamen erneut schnell und mit Druck aus der Kabine, früh konnte Currie den dritten Kölner Treffer nachlegen (23.). Doch anschließend kamen die Seestädter, und nachdem Görtz mit konsequentem Move und langem Schläger den Anschluss an Hudaček vorbeigelegt hatte (25.), ließen die Gäste das Spiel nicht mehr vom Schläger. Sie schafften Chance um Chance. Die Domstädter kamen über weite Strecken kaum aus der eigenen Verteidigungszone. Einmal klappte es doch und Austin stellte den alten Abstand wieder her (34.). Weiterhin aber blieben die Pinguins spielbestimmend. Eine Strafe wegen Puck über das Glas nahm ihnen ein wenig den Schwung. Die Haie allerdings konnten auch diese Strafe nicht nutzen. Alles andere ließen die Unparteiischen laufen, auch den Maskentreffer bei Gudlevskis. Es ging hin und her, wobei die Kölner eher Nadelstiche zu setzen versuchten. Früh zog Alexander Sulter den Torhüter, und Bremerhaven spielte ab der 56. mit sechs Feldspielern. Lautstark unterstützt von den Fans blockten die Rheinländer was ging. Grenier konnte einen Querpass rausstechen und den Puck ins leere Tor schießen zum umjubelten Endstand von 5:2.

Damit haben die Kölner Haie nach langer Zeit mal wieder ein Playoff-Spiel in eigener Halle gewonnen.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 46 Kevin Niedenz, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 5 Robin van Calster, 65 Noah Münzenberger, 21 Juhani Tyväinen, 33 Tim Wohlgemuth

BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 17 Ludwig Byström, 6 Anders Grönlund – 91 Miha Verlic, 13 Ziga Jeglic, 9 Jan Urbas; 72 Phillip Bruggisser, 42 Matthew Abt – 23 Max Görtz, 37 Markus Vikingstad, 14 Ross Mauermann; 48 Nicholas B. Jensen, 53 Maxim Rausch – 32 Nicolas Apendino, 28 Marland Quince, 26 Dominik Uher; 15 Rayan Bettahar – 25 Fabian Herrmann. 65 Christian Wejse, 8 Nino Kinder

Die Tore erzielten:

0:1 (08:34) Jeglic (Bruggisser, Verlic) EA

1:1 (09:07) Currie (Austin, Müller)

2:1 (18:14) Grenier (MacLeod, Schütz)

3:1 (22:46) Currie (Niedenz, Tuomie)

3:2 (24:40) Görtz

4:2 (33:19) Austin (Müller)

5:2 (58:57) Grenier EN

Schiedsrichter: 15 Christopher Schadewaldt, 20 Andris Ansons (95 Denis Menz, 51 Dominic) Kontny

Strafen: KEC – 2 Min; BHV – 6 Min.



Zuschauer: 16.652