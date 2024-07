DEL verÃ¶ffentlicht Spielplan fÃ¼r die Saison 24/25

Neuss. (PM DEL) Der neue Spielplan der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) steht fest. Die 31. Spielzeit wird am Donnerstag, 19. September 2024, (Beginn:...

Die 31. Spielzeit wird am Donnerstag, 19. September 2024, (Beginn: 19.30 Uhr) mit dem bayerischen Traditionsderby zwischen den Augsburger Panthern und dem ERC Ingolstadt eröffnet. „Ich freue mich, dass wir gleich zum Auftakt der neuen Saison viele Emotionen erleben werden. Ein Derby zwischen Augsburg und Ingoltadt ist ein toller Start in die 31. Saison, auf die wir uns schon alle sehr freuen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

„Das Derby zwischen Augsburg und Ingolstadt begeistert die Fanlager beider Teams seit über 20 Jahren. Alle dürfen sich auf einen stimmungsvollen und lautstarken Auftakt in die neue Saison freuen. Mit der Unterstützung unserer Fans im sicher sehr gut gefüllten Curt-Frenzel-Stadion wollen wir direkt einen guten Start hinlegen und die ersten Punkte einfahren“, sagt Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther.

„Es ist etwas ganz Besonderes für uns, das Auftaktspiel der neuen Saison in der PENNY DEL bestreiten zu dürfen. Ingolstadt gegen Augsburg ist eines der stimmungsvollsten Derbys der Liga und wir können uns auf ein intensives Spiel in einer großartigen Atmosphäre freuen“, sagt Tim Regan, Sportdirektor des ERC Ingolstadt.

In der Hauptrunde stehen für die 14 Clubs der PENNY DEL jeweils insgesamt 52 Spieltage auf dem Programm. Dabei zeigt unser Medienpartner MagentaSport wieder alle 364 Partien live und in voller Länge. Zusätzlich wird DF1 an jedem Sonntag ein ausgewähltes Spiel im Free-TV übertragen. Ein absoluter Höhepunkt der neuen Saison wird das sechste Winter Game in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga sein, bei dem am 4. Januar 2025 im Deutsche Bank Park die Löwen Frankfurt zum Derby die Adler Mannheim empfangen.

Zum gesamten Spielplan >>> spielplan_2024_25

Ein ganz besonderes Spiel erwartet die Fans in der PENNY DEL bereits am 2. Oktober 2024. Dann wird der EHC Red Bull München, der mit drei Auswärtspartien in die neue Saison startet, gegen die Grizzlys Wolfsburg erstmals zu einem Punktspiel in seiner neuen Heimat auflaufen, dem knapp 11.000 Zuschauer fassenden SAP Garden im Herzen des Münchner Olympiaparks.

Die heiße Phase im Kampf um die Deutsche Meisterschaft startet mit der 1. Playoff-Runde ab dem 9. März 2025 – und mit einer Neuregelung. Da es in der Vergangenheit immer wieder eine Herausforderung war, den Playoff-Kalender mit den Verfügbarkeiten der Kölner LANXESS arena in Einklang zu bringen, hat die PENNY DEL ab den Playoffs 2025 (zunächst für drei Jahre) folgende Rhythmusänderung für die Kölner Haie genehmigt und beschlossen:

Die Haie beginnen ab sofort ihre möglichen Playoff-Runden immer mit einem Auswärtsspiel, um dann im Wechsel (heim/auswärts) die Serie weiterzuführen. Haben sich die Haie durch eine bessere Hauptrunden-Platzierung als der jeweilige Playoff-Gegner das so genannte „Heimrecht“ gesichert, beenden die Haie die Serie dann bei einem möglicherweise entscheidenden letzten Serien-Spiel (Spiel 3 in der 1. Playoff-Runde oder Spiel 7 in Viertelfinale, Halbfinale oder Finale) zuhause. Somit bleibt der „Heimvorteil“ (vier Heimspiele, drei Auswärtsspiele bei maximaler Serienlänge zum Beispiel im Viertelfinale) bestehen. Diese Regelung schafft mehr Planungssicherheit bei der Hallenbelegung.

Der 1. Spieltag auf einen Blick

Donnerstag, 19.09.24

19.30 Uhr: Augsburger Panther – ERC Ingolstadt

Freitag, 20.09.24

19.30 Uhr Kölner Haie – Eisbären Berlin

19.30 Uhr Löwen Frankfurt – Nürnberg Ice Tigers

19.30 Uhr Adler Mannheim – Schwenninger Wild Wings

19.30 Uhr Fischtown Pinguins Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg

19.30 Uhr Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München

19:30 Uhr Straubing Tigers – Düsseldorfer EG