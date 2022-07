DEL verÃ¶ffentlicht Spielplan der Saison 2022/23 â€“ Auftaktspiel zwischen KÃ¶ln und MÃ¼nchen – Stimmen zum Spielplan

Die Eishockey-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet. Jetzt steht der Spielplan für die kommende Spielzeit in der PENNY DEL fest. Und das Auftaktspiel der neuen...

Und das Auftaktspiel der neuen Saison findet in Köln statt. Die Kölner Haie treffen am 15.09.22 (19.30 Uhr) auf Red Bull München, beide Clubs blicken bereits jetzt mit Vorfreude voraus.

Die 15 Teams bestreiten in der Saison 56 Hauptrundenpartien, jedes Team hat dabei an vier Spieltagen spielfrei. Maßgeblich für die Platzierung der Clubs ist auch in der kommenden Spielzeit der Punktquotient. Unterbrochen wird die Saison vom 07. bis zum 11. November für das sogenannte International Break.

Ein besonderes Highlight wartet am 03. Dezember 2022 auf alle Eishockey-Fans, dann steigt im Kölner RheinEnergieSTADION das WINTER GAME, bei dem die Haie auf die Adler Mannheim treffen.

Die Playoffs beginnen am 08. März 2023 mit der ersten Playoffrunde, die wie gewohnt im „Best-of-Three“-Modus ausgespielt wird. Alle folgenden Playoff-Runden werden im „Best-of-Seven“-Modus ausgespielt. Sollte es im Finale zu einem siebten Spiel kommen, wird der Meister am 27. April 2023 gekürt.

MagentaSport überträgt alle Spiele live, ServusTV zeigt jede Woche ein Spiel live im Free-TV.

Stimmen zum Spielplanveröffentlichung

Uwe Krupp, Trainer der Haie, sagt: „Das Auftaktspiel zuhause zu bestreiten, ist etwas ganz Besonderes. Wir spielen gegen ein Top-Team der Liga und freuen uns deswegen umso mehr auf die Unterstützung einer vollen und lauten Arena.“ Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, erklärt: „Es ist eine große Freude für uns, die neue PENNY DEL-Saison gegen einen der traditionsreichsten Clubs des deutschen Eishockeys zum wiederholten Male eröffnen zu dürfen.“

„Wir können den Start der neuen DEL-Saison kaum abwarten. Selbstverständlich haben wir uns das Ziel gesetzt, unseren Titel verteidigen zu wollen. Mit Nürnberg erwartet uns in unserem ersten Spiel ein interessanter und schwerer Gegner. Natürlich freuen wir uns auch besonders auf unser erstes Heimspiel gegen Wolfsburg. Hier wollen wir ein großes Eishockey-Fest mit unseren Fans feiern“, blickt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer voller Vorfreude auf den Saisonbeginn der PENNY DEL.

„Die Vorfreude auf die neue Saison steigt bei uns von Tag zu Tag. Die Bekanntgabe des Spielplans ist ein Termin, auf den nicht nur die Fans gespannt sind, sondern auch die Spieler. Zum Hauptrundenendspurt haben wir viele Heimspiele, die wir hoffentlich für ein starkes Finish nutzen können“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

Die ersten beiden Spieltage im Überblick<7H3>

Spieltag 1

15.09.22, 19.30 Uhr: Kölner Haie – EHC Red Bull München

16.09.22, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt

16.09.22, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Schwenninger WildWings

16.09.22, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers

16.09.22, 19.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Löwen Frankfurt

16.09.22, 19.30 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Bietigheim Steelers

16.09.22, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther

Spieltag 2

18.09.22, 14.00 Uhr: EHC Red Bull München – Adler Mannheim

18.09.22, 14.00 Uhr: Bietigheim Steelers – Straubing Tigers

18.09.22, 14.00 Uhr: Löwen Frankfurt – Fischtown Pinguins Bremerhaven

18.09.22, 16.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters

18.09.22, 16.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin

18.09.22, 16.30 Uhr: Schwenninger WildWings – Düsseldorfer EG

18.09.22, 19.00 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haie