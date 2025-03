DEL: Transfers und WechselgerÃ¼chte nehmen an Fahrt auf

Köln. (EM) Wie jedes Jahr im März nimmt die Anzahl der Wechselgerüchte deutlich zu.

Das liegt einerseits daran, dass die nicht für die Playoffs qualifizierten Klubs erste Personalentscheidungen bekanntgeben, aber auch daran, dass natürlich Berateragenturen ihre Spieler bestmöglich unter Vertrag bringen wollen. Undichte Stellen in den Klubs oder im Umfeld des Spielers lassen dazu oftmals vorzeitig Transfers bzw. das Interesse eines Klubs an die Öffentlichkeit kommen.

Speziell die deutschen Topspieler sind in ihrem letzten Vertragsjahr sehr begehrt. Hier fallen die Entscheidungen oftmals schon im Herbst rund um die Deutschland-Cup Pause.

Dadurch halten sich einige Transfergerüchte auch hartnäckig, weil die Wechsel erst nach dem Saisonende verkündet werden.

Schwierige Situation in Düsseldorf

In der DEL haben Wolfsburg, Iserlohn, Augsburg und die frisch aus den Playoffs ausgeschiedenen Frankfurter schon erste Personalentscheidungen verkündet. Die Düsseldorfer EG als Tabellenletzter und damit sportlicher Absteiger befindet sich momentan im „Schwebezustand“. Erst wenn der neue DEL2 Meister feststeht, dieser aufstiegsberechtigt ist und die Lizenz erhalten hat, steht der endgültige Abschied der DEG ins Unterhaus fest. Sollte sich ein nicht aufstiegsberechtigtes Team den DEL2 Titel holen, bliebe die DEG erstklassig. Bis dahin sind personelle Planungen nur bedingt möglich.

Interessanterweise hatte der Altmeister vom Rhein schon vor Monaten angekündigt durch das deutlich erhöhte Engagement von Timocom und Rheinmetall in der nächsten Saison deutlich mehr in Beine investieren zu können. Branchenüblich haben bereits abgeschlossene Verträge im Falle eines Abstiegs auch Klauseln, die auch schon mit dem Abschluss auf dem letzten Platz greifen könnten. Gut möglich, dass nicht alle der schon festgezurrten Wechsel, selbst bei einem verspäteten Verbleib in der DEL, zustandekommen.

Seit Monaten wurden die Münchner Filip Varejcka (24) und Jakob Weber (21) als DEG-Neuzugänge gehandelt. Gerüchte rankten sich auch immer wieder um eine Rückkehr von Daniel Fischbuch (31), der bereits von 2012 – 2016 und von 2020 – 2023 in rot-gelb auflief.

Holen die Kölner Haie einen Dänen?

Nun allerdings gerüchtet die Kölnische Rundschau, dass Fischbuch gemeinsam mit Torwart Felix Brückmann (34) aus Mannheim in die Domstadt wechseln soll. Als seit Monaten offenes Geheimnis gilt die Verpflichtung von Dominik Bokk, der von den Löwen Frankfurt nach Köln wechseln soll. Die Aktivitäten auf dem deutschen Stürmermarkt wurden vor allem nötig, weil frühzeitig feststand, dass Stürmer Justin Schütz den Klub definitiv – vermutlich Richtung Mannheim – verlassen wird. Außerdem bringt die Rundschau den Dänen Patrick Russell mit den Haien in Verbindung. Der 32- jährige sammelte in Nordamerika (u.a. in Edmonton) Erfahrungen und spielt seit 2021 in der schwedischen SHL für Linköping.

Iserlohn Roosters müssen Sven Ziegler ersetzen

Einen herben Verlust müssen auch die Iserlohn Roosters hinnehmen. Sven Ziegler, bester deutscher Stürmer der Sauerländer, hat sich frühzeitig für das Angebot eines Ligarivalen entschieden. Dem Vernehmen nach sind es die Grizzlys Wolfsburg. Die aufkommenden Gerüchte um eine Rückkehr von Verteidiger Ryan O´Connor aus Wolfsburg nach Iserlohn dementierte Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Aus dem Frankfurter Umfeld wurde schon seit Wochen immer wieder gemunkelt, dass Fritzmeier einen ehemaligen Schützling aus der Mainmetropole ins Sauerland locken könnte. Im Roosters-Podcast wurde der Namen von Julian Napravnik zumindest nicht vehement dementiert.

Löwen benötigen deutschen Scoringtouch

Bliebe gleichzeitig auch die Frage, wie man in Frankfurt den Verlust der zwei treffsicheren Stürmer Bokk und Napravnik kompensieren will. Führt die Spur möglicherweise nach Straubing?

Bremerhavens Torhüter Maxi Franzreb hat sich mit Top-Leistungen längst in die Notizbücher der finanzstarken Klubs eingetragen. Mannheim wird seit Monaten in der Gerüchteküche als neue sportliche Heimat adressiert. Düsseldorfs Stürmer Bennet Roßmy soll dagegen längst an der Nordsee als Neuzugang feststehen.

Haben einige Oldies noch eine DEL-Zukunft?

Einige Cracks werden die Liga nach jahrelangen Topleistungen vermutlich verlassen oder sogar ihre Karriere beenden. Speziell in Düsseldorf sind die erfahrenen Spieler Ankert (36), Akdag (35) und Gogulla (37) sicherlich keine Zukunftshoffnungen mehr. Ob sie dennoch eine DEL-Zukunft haben?

Trainermarkt: Wer kann Don Jackson beerben?

Gespannt sein darf man sicherlich auch, wie die Trainerposten in Zukunft besetzt werden. Iserlohn sucht ein Trainerteam. Larry Mitchell rückt in Augsburg wieder weg von der Bande auf den Managerstuhl. Auch hier wird ein neuer Headcoach gesucht. Direkt nach dem Klassenerhalt freute sich Larry Mitchell, dass er nun sechs Wochen für den Kaderumbruch gewonnen hat. Anrei Hakulinen wird aber wohl nicht mehr für die Panther auflaufen. Nach zwei Jahren im brutalen Abstiegskampf verfolgt er wohl andere Ziele. In München sind die Tage von „Über-Papa“ Don Jackson als Interimscoach auch gezählt. Welcher Trainertyp wohl auf die Legende Don Jackson folgen wird und den Umbruch im Team mitgestalten kann?

Seit November werden Luis Schinko (24) von den Grizzlys und Ingolstadts Verteidiger Fabio Wagner (29) mit den Red Bulls in Verbindung gebracht. Beide Personalien würden auf einen für Münchner Verhältnisse größeren Umbruch hindeuten.

Die kommenden Wochen werden sicherlich fast täglich interessante Transfers hervorbringen. Eine Übersicht findet Ihr dazu in unseren Transferübersicht-News. Hier findet ihr allerdings keine Gerüchte, sondern nur bestätigte Wechsel und Vertragsverlängerungen.

