DEL-Topscorer checkt im Pustertal ein

Bruneck. (PM HCP) Seit einigen Wochen geistert ein Gerücht durch die Medienlandschaft.

Der DEL-Topscorer 2021 und 2022 (!), Jason Akeson, soll in der ICE Hockey League anheuern. Entsprechend groß war das Rätselraten, zu wem der pfeilschnelle Flügelstürmer wechseln würde, viele große und weniger große Klubs wurden mit dem Kanadier in Verbindung gebracht. Nun freut sich der HC Pustertal, die Verpflichtung von Jason Akeson offiziell bekannt geben zu können.

Der 32-Jährige hat eine beeindruckende Karriere hingelegt, war in seinen Teams stets der punktbeste Crack und überzeugte durch sein schnelles und technisch versiertes Spiel. Über die OHL fasste Akeson schnell Fuß in der AHL. Obwohl er nie von einer NHL-Organisation gedraftet wurde, schaffte der Rechtsschütze dennoch den Sprung in die beste Liga der Welt. Insgesamt stehen 22 NHL-Spiele mit 5 Scorerpunkten zu Buche, in der AHL unglaubliche 333 Punkte in 406 Einsätzen.

2016/17 folgte ein Abstecher nach Wladiwostok in die KHL. Dort geigte Akeson 17 Mal auf, nach einer Station in Mora (Schweden) blieb der 178 cm große Stürmer dann fünf Jahre in Deutschland aktiv. Bei den Kölner Haien hieß sein Teamkollege in 2 von 3 Jahren übrigens Zach Sill – ebenfalls Neuzugang beim HCP. Die Zahlen sprechen für sich: Jason Akeson war 5 Jahre lang der zuverlässigste „Bomber“ der DEL: 5 Jahre lang immer (!) punktbester Spieler seines Teams (3x Köln, 2x Straubing) und in den Jahren 2021 und 2022 sogar Top-Scorer der DEL.

Nun zieht es den Rechtsschützen in die ICE HL zum HC Pustertal, wo er eine zentrale Rolle im Spiel von Tomek Valtonen spielen soll.

Jason Akeson dazu: „Ich kann es kaum erwarten, mich dem HCP anzuschließen und mit meiner Frau und unserer Tochter ins Pustertal zu kommen. Ich habe nur gute Dinge über den Verein und seine Fans sowie die Stadt Bruneck gehört. Ich freue mich riesig, für die Wölfe zu spielen. Wir wollen unbedingt in die Playoffs!“

HCP – Trainer Tomek Valtonen: „Wir sind sehr glücklich, dass sich Jason für uns entschieden hat und wir so einen Spieler in unserem Line-Up haben werden. Er ist ein sehr starker Offensiv-Spieler mit großem Scoring-Touch und überragenden Zahlen in der DEL. Er soll unserem Powerplay den Stempel aufdrücken.“

