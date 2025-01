DEL-Stimmen vom Sonntag: Haie ernÃ¼chtert, Augsburg mit „unbeschreiblichem“ GlÃ¼cksgefÃ¼hl, Berlin rÃ¼ckt Spitzenreiter Ingolstadt immer mehr auf die Pelle

Bonn. (PM MagentaSport) Weiterhin gilt in der PENNY DEL – jeder schlägt jeden! Deshalb: Ernüchterung in Köln, Aufatmen in Augsburg!

Die Panther holen den ersten Dreier seit rund einem Monat durch ein 3:2 bei den Haien – nicht mehr Letzter! „Das Gefühl, 3 Punkte nach so einer langen Zeit mitzunehmen, ist unbeschreiblich. Wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben“, jubelte Doppelpacker Florian Elias. Auf den Abstiegsplatz haben die Augsburger nun 3 Punkte Vorsprung. Zudem konnte Iserlohn nur einen Punkt gegen Tabellenführer Ingolstadt holen. Der ERC wendet damit die nächste Niederlage bei einem Abstiegskandidaten knapp ab. „Es gibt einige Dinge, die wir verbessern müssen. Aber insgesamt sind wir zufrieden mit dem Sieg“, hielt Kenny Agostino fest, der mit seinem Doppelpack in der Overtime alles klarmachte. Somit bleiben die Ingolstädter ganz oben und wehren den Angriff der Eisbären Berlin ab, die in Nürnberg 5:2 gewannen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL vom Sonntag. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am frühen Montagmorgen um 01.30 Uhr, wenn die USA im Finale der U20 WM auf Finnland treffen. Ab 16.15 Uhr steht für die Löwen Frankfurt, den großen Gewinner des DEL WINTER GAME, der Trip in den SAP Garden an.

Kölner Haie – Augsburger Panther 2:3

Ernüchterung bei den Haien! Die Augsburger sind weiter im Aufwind und feiern ein Fünf-Punkte Wochenende, nach dem 4:3-Sieg gegen Nürnberg im Shootout. Für die Panthers ist es der erste Sieg innerhalb der 60 Minuten seit dem 6:1 über die DEG Mitte Dezember. Erstmals seit Mitte Oktober gewinnen die Augsburger zudem zwei Spiele in Folge. Der Start ins neue Jahr hätte somit nicht besser laufen können. Auf den Abstiegsplatz haben die Panther auf Rang 12 nun drei Punkte Vorsprung. Köln hingegen kassiert die erste Pleite nach drei Siegen am Stück und fällt auf Rang 6.

Florian Elias, Spieler Augsburg und Doppeltorschütze im 1. Drittel: „Das Gefühl, drei Punkte nach so einer langen Zeit mitzunehmen, ist unbeschreiblich. Wir sind einfach froh, dass wir heute gewonnen haben. Für den Tabellenplatz ist es ein bisschen entspannter. Wir müssen noch weiter arbeiten, aber wir sind froh, dass wir heute gewonnen haben.“

Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt 4:5 (OT)

Erneut ein Overtime-Krimi! Kurz vor dem Shootout verhindert Kenny Agostino mit seinem Doppelpack, dass Ingolstadt beim nächsten Abstiegskandidaten patzt. Bereits nach dem 1. Drittel, in dem der ERC eine 2:0-Führung zwischenzeitlich hergegeben hatte, stand es 3:3. Mit den zwei Punkten behaupten die Ingolstädter die Tabellenführung.

Kenny Agostino, Spieler Ingolstadt und Doppeltorschütze: „Wir wussten, dass, wenn wir hierherkommen würden, es nie einfach ist. Es gibt einige Dinge, die wir verbessern müssen. Aber insgesamt sind wir zufrieden mit dem Sieg.“

Taro Jentzsch, Spieler Iserlohn: „Es war ein Hin und Her heute. Hätten wir vorher gewusst, dass wir gegen den Ersten einen Punkt holen, hätten wir es natürlich genommen. Aber der Spielverlauf hätte uns eigentlich auch einen Sieg gekrönt. Ich glaube, wir haben ganz gut gespielt heute.“

Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin 2:5

Ein starkes letztes Drittel sorgt für den souveränen Sieg der Eisbären. Ty Ronning baute mit seinen Saisontoren 19 und 20 die Führung auf Zach Senyshyn auf drei Tore aus. Damit fehlt den Berlinern noch ein Punkt auf Spitzenreiter Ingolstadt. Nürnberg bleibt auf Platz 10, hat aber aufgrund des fulminanten Löwen-Siegs gegen Mannheim im DEL WINTER GAME nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Frankfurter.

Jake Hildebrand, Torhüter Berlin: „Es war ein arbeitsreicher Tag. Wir kommen hierher, spielen auswärts in einem schönen, lauten Gebäude. Trotzdem schießen wir fünf Tore. Es war schön, das Team scoren zu sehen – und ich habe meinen Job gemacht.“

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Schwenninger Wild Wings 2:1

Die Bremerhavener bleiben defensiv weiter solide, kassieren auch im 4. der letzten 5 Spiele maximal ein Gegentor und bezwingen die zuvor formstarken Schwenninger. Mann des Tages war Alex Friesen, der im 3. Drittel das vorentscheidende 2:0 erzielte.

Cedric Schiemenz, jetzt Spieler Bremerhaven zuvor Frankfurt: „Es war sehr anstrengend, weil ich jetzt ein paar Tage wieder nicht gespielt habe. Aber ich freue mich riesig, dass wir in meinem ersten Spiel gleich einen Sieg geholt haben.“

…zu seinem schnellen Wechsel nach Bremerhaven: „Das war ein bisschen verrückt. Einen Tag vor Weihnachten bin ich zum Training gekommen und mir ist gesagt worden, dass ich nicht mehr Teil des Teams sein werde. Ich war relativ überrascht. Dann hatte ich 6 Tage ein neues Team zu finden, wir haben mit mehreren Teams gesprochen, Bremerhaven hatte am meisten Interesse gezeigt und dann war für mich klar, dass das die beste Option ist.“

Sebastian Uvira, Spieler Schwenningen: “Bremerhaven hat sehr, sehr gut defensiv gespielt. Sie haben vor allem in den ersten 40 Minuten nicht viel zugelassen. Ich fand aber trotzdem, dass wir sehr, sehr guten Charakter gezeigt und ihnen auf jeden Fall ein schweres Spiel gemacht haben.“

Grizzlys Wolfsburg – Straubing Tigers 5:3

Wolfsburg holt den ersten Sieg im neuen Jahr! Nach zwischenzeitlichem Rückstand stellten die Gastgeber auf 4:1, bevor sich Straubing nochmal an einer Aufholjagd versuchte. Der Sieg hält die Grizzlys auf Rang 7, zwei Zähler vor dem Tabellennachbarn aus Bayern.

Am Samstagabend gewannen die Löwen Frankfurt spektakulär 5:1 gegen den Lokalrivalen Mannheim. Besonders im 3. Drittel überzeugten die Hausherren vor über 45.000 Zuschauern im Waldstadion mit drei Toren binnen 2:42 Minuten. Am Montag beginnt der Alltag – in München, ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.

