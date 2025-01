DEL-Stimmen vom Freitag: Pietta will lieber die Meisterschaft mit Ingolstadt als den Rekord von Reimer: „Es ist für mich wichtiger, auch mal was in der Hand zu halten!“

Bonn. (PM MagentaSport) Auch dieser Spieltag schreibt Historisches! Vier Overtime-Krimis, aber ein Spieler überstrahlt alles: Daniel Pietta sammelt beim 4:1-Derbysieg gegen die Augsburger Panther seine Scorer-Punkte 797 bis 799 in der DEL.

Pietta überholt Daniel Kreutzer und ist nun auf Platz 2 der All-Time-Scorer. Nur noch Patrick Reimer steht in dieser Liste vor ihm. Doch Pietta, der eigentlich nie im Mittelpunkt stehen will, schielt lieber auf seine 1. Meisterschaft: „Für mich ist der Erfolg mit der Mannschaft wichtiger, dass ich auch mal was in der Hand halten kann nach vielen Jahren. Und wenn das andere dazukommt, ist es schön.“ Der ERC spielt in diesem Jahr sicher um die Meisterschaft mit, ist nach dem 4:1 wieder Spitzenreiter. Einen besonderen Moment erlebt auch Maximilian Kastner: Der Ur-Münchner absolviert sein 514. DEL-Spiel für den Klub – Rekord! „In erster Linie ist es eine Riesen-Ehre, so viele Spiele für so einen Verein zu machen. Unglaublich – die Erfahrung, den Weg, den ich gemacht habe mit dem Verein“, sagt der geehrte Kastner, der sein Spiel mit dem EHC gegen die Fischtown Pinguins jedoch mit 1:2 im Penalty-Shootout verliert. Auch die Düsseldorfer EG muss nachsitzen und verliert in der Overtime trotz 2:0- und 3:2-Führung gegen Straubing mit 3:4. „Wir müssen über 60 Minuten vernünftig spielen“, hadert Düsseldorfs Philip Gogulla, der mit seinem Team Letzter bleibt. In weiteren Penalty-Krimis behalten die Kölner Haie und Löwen Frankfurt die Oberhand. Den Iserlohn Roosters gelingt mit dem 6:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers der deutlichste Erfolg eines besonderen DEL-Abends.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom PENNY DEL-Freitag übermittelt durch MagentaSport.

Weiter geht es am Sonntag mit der Penny DEL, u.a. mit dem Duell der Gegensätze: Ab 13.45 Uhr empfängt die Düsseldorfer EG die Eisbären Berlin, der Letzte gegen den amtierenden Meister. Am Montag ist dann Ingolstadts Vize-Weltmeister Wojciech Stachowiak in der Eishockey Show zu Gast – live ab 19 Uhr.

ERC Ingolstadt – Augsburger Panther 4:1

Ein ganz souveräner Derby-Auftritt bringt den ERC Ingolstadt wieder an die Tabellenspitze. Doppelpacker Daniel Pietta, Kenny Agostino und Austen Keating treffen zum zwischenzeitlichen 4:0. Ingolstadt ist nach 36 Spieltagen einen Zähler vor den Eisbären Berlin.

„Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn, Daniel Pietta!“ Ingolstadts Daniel Pietta trifft doppelt, legt zudem das 3:0 auf – mit nunmehr 799. Scorer-Punkten rückt er auf Platz 2 der All-Time-Scorer der DEL vor, überholt Daniel Kreutzer.

Ingolstadts Daniel Pietta sagt in seiner ganz bescheidenen Art: „Es ist toll, es ist eine Ehre, da vorne zu stehen. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Und es ist natürlich schön, wenn man etwas dazu beiträgt.“

Nur noch Patrick Reimer steht in der Scorer-Liste vor Pietta. Der schielt aber eher auf seine 1. Meisterschaft: „Ich würde lügen, wenn ich nein sagen würde. Aber für mich ist der Erfolg mit der Mannschaft wichtiger, dass ich auch mal was in der Hand halten kann nach vielen Jahren. Und wenn das andere dazukommt, ist es schön. Aber ich muss es nicht unbedingt haben. Wie viele wissen: Das im Mittelpunkt stehen ist nicht unbedingt meins.“

Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (SO)

Der Lauf der Haie geht weiter. Köln feiert den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen, ist nun 4. in der Tabelle. Nach 1:2-Rückstand gleichen die Haie im Schlussdrittel aus, im Penalty-Shootout ist Alexandre Grenier der entscheidende Torschütze.

Düsseldorfer EG – Straubing Tigers 3:4 (OT)

Die DEG führt nach dem 1. Drittel mit 2:0 und dank eines Power-Play-Tores mit 3:2. Doch Straubing kommt in der regulären Spielzeit zweimal zurück. In der Overtime sichert Nelson Nogier den Gästen sogar die 2 Punkte. Die DEG lässt Punkte liegen, bleibt mit 29 Zählern Letzter.

Düsseldorfs Philip Gogulla hadert mit 2 verlorenen Punkten: „Das 1. Drittel haben wir sehr gut gespielt. Aber man sieht, wir müssen über 60 Minuten vernünftig spielen. Die letzten 2 Gegentore kriegen wir aus dem Slot. Das sind Sachen, die besprechen wir vorher – aber wir passen leider nicht auf und so machen sie kurz vor Schluss den Ausgleich.“

Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers 6:2

Iserlohn wird zunächst kalt erwischt, liegt nach nicht mal 6 Minuten 0:2 zurück. Doch die Roosters drehen das Spiel, gewinnen am Ende sogar komfortabel. Mit 34 Punkten verschafft sich Iserlohn etwas Luft im Abstiegskampf.

Löwen Frankfurt – Schwenninger Wild Wings 4:3 (PO)

Ab dem Mittelabschnitt geht es hin und her. Nach regulärer Spielzeit steht es 3:3. Im Penalty-Shootout treffen die Löwen 2-mal und holen wichtige 2 Punkte im Kampf um die Play-Ins. Frankfurt ist mit 46 Punkten Zehnter.

EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven 1:2 (SO)

Der EHC verzweifelt lange an den Verteidigungsmonstern der Fischtown Pinguins. Jan Urbas erzielt im Mittelabschnitt die Gästeführung, doch im letzten Drittel gleicht Taro Hirose aus. In der letzten Minute rettet Münchens Goalie Simon Wolf seine Farben in die Overtime. Die 2 Punkte sichert sich Bremerhaven dennoch im Penalty-Shootout. Die Pinguins bleiben Dritter, München rutscht ab auf den 5. Platz..

Münchens Maximilian Kastner absolviert sein 514. DEL-Spiel für den EHC und ist damit Rekordspieler des Klubs. Schon vor dem Spiel gibt’s die Ehrung mit besonderen Grußbotschaften.

Kastner über sein Rekordspiel für den EHC: „In erster Linie ist es eine Riesen-Ehre, so viele Spiele für so einen Verein zu machen. Unglaublich – die Erfahrung, den Weg, den ich gemacht habe mit dem Verein. Ich bin stolz auf die Summe und hoffe, dass noch einige mehr dazukommen.“

