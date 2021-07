DEL startet mit 15 Clubs in neue Saison â€“ Stimmen zur Lizenzerteilung und zum Saisonstart

Auftaktspiel zwischen Meister Eisbären Berlin und EHC Red Bull München am 09.09.21 Neuss. (PM DEL) Alle 15 Clubs erhalten die Lizenz für die kommende...

Auftaktspiel zwischen Meister Eisbären Berlin und EHC Red Bull München am 09.09.21

Neuss. (PM DEL) Alle 15 Clubs erhalten die Lizenz für die kommende Eishockey-Saison 2021/2022 in der PENNY DEL.

Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf. „Das ist ein sehr gutes Zeichen und ich möchte allen Clubs für die Arbeit danken. Die Prüfung war erneut in Zeiten von Corona nicht einfach. Die Clubs haben allesamt gerade beiden Zuschauern sehr defensiv kalkulieren müssen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. Mit den Bietigheim Steelers steht damit auch der Aufsteiger aus der DEL2 final fest. Bietigheim hatte sich bereits sportlich für die PENNY DEL qualifiziert.

Das Auftaktspiel der neuen Saison findet derweil in der Hauptstadt statt. Der Meister Eisbären Berlin empfängt am 1. Spieltag EHC Red Bull München, Bully ist am 09.09.21 um 19.30 Uhr. „Nach der positiven letzten Saison mit allen erheblichen Schwierigkeiten und einem tollen WM-Turnier der deutschen Nationalmannschaft, freuen wir uns jetzt schon, dass es bald wieder los geht. Die kommenden Wochen bis zum Saisonstart stehen auch im Zeichen einer möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Hallen und Arenen. Wir alle werden sehr glücklich sein, wenn das wieder möglich ist“, so Tripcke.

Die Saison wird für die Olympischen Spiele 2022 in Peking vom 30.01.22 bis 20.02.22 unterbrochen. Deshalb werden die diesjährigen Playoffs um die Deutsche Meisterschaft im Best of Five-Modus gespielt. Am 29. März 2022 beginnt die 1. Playoff-Runde. Die Finalserie startet ab dem 26. oder 27. April 2022.

Die ersten beiden Spieltage im Überblick

Spieltag 1

09.09.21, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – EHC Red Bull München

10.09.21, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers

10.09.21, 19.30 Uhr: Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG

10.09.21, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Adler Mannheim

10.09.21, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers – ERC Ingolstadt

10.09.21, 19.30 Uhr: Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg

10.09.21, 19.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Spieltag 2

12.09.21, 14.00 Uhr: EHC Red Bull München – Kölner Haie

12.09.21, 14.00 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Bietigheim Steelers

12.09.21, 16.30 Uhr: Düsseldorfer EG – Augsburger Panther

12.09.21, 16.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin

12.09.21, 16.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Krefeld Pinguine

12.09.21, 19.00 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Straubing Tigers

12.09.21, 19.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings

Stimmen zur Lizenzerteilung und zum Saisonstart

„Das ist natürlich direkt zu Beginn der Saison eine richtige Standortbestimmung. München gehört wie jedes Jahr zum Favoritenkreis auf den Titel, den wir selbstverständlich verteidigen wollen“, freut sich Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer auf die Partie. „Wir hoffen, dass so viele Zuschauer wie möglich dabei sein können, damit wir endlich wieder ein richtiges Heimspiel haben werden und ein großes Eishockey Fest feiern können.“

„Es ist ein gutes Zeichen, wenn in der DEL2 so gearbeitet wird, dass der Aufstieg auch realisierbar ist“, erklärt Münchens Kapitän Patrick Hager. „Bietigheim wird der DEL guttun. Für uns Spieler ist der neue Spielplan mit einer etwas größeren Belastung verbunden. Auf dem Papier sind es zwar nur vier zusätzliche Partien, aber mit den Champions-League-Begegnungen und der vierwöchigen Olympiapause ist der Spielplan pickepackevoll.“

DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz: „Wir danken allen Fans, Partnern und Unterstützern, die uns durch ihr Engagement geholfen haben, die Lizenz zu erhalten. Jetzt freuen wir uns total auf die neue Saison mit vielen tollen Spielen und Emotionen! Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir Zuschauer in unserer Halle begrüßen dürfen.“

Volker Schoch, Geschäftsführer Bietigheim Steelers via Klub-Homepage: „Es ist geschafft! Nach unserem grandiosen sportlichen Aufstieg kam heute der Bescheid, dass wir jetzt offizielle die Saison 2021/22 in der Penny DEL spielen werden! Ein großer Traum geht in Erfüllung. Ich bedanke mich bei allen, die über die all die Jahre unsere Aktivitäten und Arbeit unterstützt haben. Wir sind jetzt in der Beletage des deutschen Eishockeys angekommen. Vom ersten Spieltag an wird es bei uns darum gehen, die Klasse zu halten. Dafür werden wir alles tun und sind weiter auf eure Treue und Unterstützung angewiesen. Für mich persönlich steht nun ein entspannterer Sommer als im letzten Jahr an.“