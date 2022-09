DEL startet in ihre 29. Saison

Frankfurt. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) startet am Donnerstag (15.9.22) in die insgesamt 29. Saison. Um 19.30 Uhr treffen in der...

Frankfurt. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) startet am Donnerstag (15.9.22) in die insgesamt 29. Saison. Um 19.30 Uhr treffen in der LANXESS arena die Kölner Haie und Red Bull München zum Auftakt aufeinander.

15 Clubs kämpfen ab dann um die heißbegehrten Playoff-Plätze. Ab dem 08. März 2023 starten die Playoff-Partien. Der Deutsche Meister wird spätestens am 27. April 2023 feststehen. Ein weiteres Highlight wartet am 03.12.22 auf alle Eishockey-Fans. Im WINTER GAME treffen die Kölner Haie auf die Adler Mannheim, gespielt wird Open Air im Kölner RheinEnergieSTADION.

Für gleich fünf Personen ist es eine besondere Saison. Don Jackson (Coach Red Bull München) erreicht am zweiten Spieltag (18.9.22) die magische Zahl von 1.000 Spielen als Trainer. Bei den Spielern ist das für Frank Hördler (Eisbären Berlin, 973 Spiele), Moritz Müller (Kölner Haie, 957 Spiele), Alex Barta (947 Spiele) und Philip Gogulla (beide Düsseldorfer EG, 946 Spiele) möglich.

Echtzeitdaten für Spielstatistiken und Übertragungen

Die PENNY DEL hat zur neuen Saison eine Kooperation mit dem finnischen Datendienstleister Wisehockey geschlossen. Alle Spieler und der Puck werden mit einem Chip ausgestattet, so dass während der Spiele Daten in Echtzeit erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Daten fließen in die offiziellen Spielstatistiken der PENNY DEL ein und werden sowohl für die TV-Übertragungen als auch mittelfristig für Web und App Anwendungen bei MagentaSport eingesetzt. Die Echtzeit-Statistiken bieten neue Einblicke in das Spielgeschehen und erweitern die Möglichkeiten, das Spiel für die Fans im Liveerlebnis und in der Nachberichterstattung bestmöglich zu präsentieren.

MagentaSport zeigt alle Partien der PENNY DEL live. Das Auftaktspiel am 15.9.22 ist dabei kostenlos zu sehen. Zudem läuft jede Woche im Free TV bei ServusTV ein Topspiel der PENNY DEL.

Gernot Tripcke, Geschäftsführer PENNY DEL: „In diesem Jahr hatten wir einen wirklich schönen Sommer, denn nach den Jahren, in denen wir vor einigen Herausforderungen standen, konnten wir uns dieses Mal auf die Zukunft konzentrieren und mit unserem Partner MagentaSport einen langfristigen Vertrag bis 2028 schließen. Kurz darauf kam dann auch die Nachfrage von unserem Namensgeber PENNY, die Partnerschaft zu verlängern. Das ist für das deutsche Eishockey eine tolle Nachricht, dass wir mit diesen zwei wichtigen Partnern langfristig verlängern konnten.“

Dr. Henning Stiegenroth, Senior Vice President Content & Sponsoring Deutsche Telekom: „Die PENNY DEL und MagentaSport haben eine sehr enge und vertrauensvolle Partnerschaft, die wir seither immer gelebt haben. Daher war es für uns ein Leichtes, diese Partnerschaft zu verlängern. Die letzten Jahre waren nicht ganz einfach, doch wir hatten stets gute Zuschauerzahlen und haben es sogar geschafft, diese noch zu steigern. Wir wollen daran anknüpfen und freuen uns auf die kommende Saison. Alle Eishockey-Fans können sich auf die umfangreiche Berichterstattung freuen.“

Christoph Ullmann, MagentaSport-Experte: „Wir bekommen in diesem Jahr nicht nur Qualität auf dem Eis dazu, sondern auch noch einen neuen Standort. Frankfurt ist mit seiner Historie und den Fans, die der Club mitbringt, eine wahnsinnige Bereicherung für die Liga. Ich bin gespannt, wie die Liga startet. Es gibt sicher wieder die üblichen Favoriten, aber alle werden auf die Jagd der Eisbären gehen.“

Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt: „Die Vorfreude ist riesig! Als wir 2010 in der vierten Liga gestartet sind, war unser großes Ziel, dass wir zurückkommen in die PENNY DEL. Frankfurt ist ein Traditionsstandort im Eishockey und deshalb ist die Vorfreude riesengroß. Wir können es kaum abwarten, dass

wir am Freitag endlich unser erstes Saisonspiel absolvieren. Gerade zu Hause vor unserem Publikum wollen wir die nötigen Punkte holen.“