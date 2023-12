DEL-Rekord eingestellt: EisbÃ¤ren gewinnen 100. DEL-Duell mit Ingolstadt – „Fantastisches GefÃ¼hl“ fÃ¼r Jonas Stettmer in der alten Heimat

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zwölfte Auswärtsspiel in Folge gewonnen und die Tabellenführung der PENNY DEL übernommen. Die...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zwölfte Auswärtsspiel in Folge gewonnen und die Tabellenführung der PENNY DEL übernommen.

Die Berliner setzten sich am Samstagnachmittag im 100. DEL-Duell mit dem ERC Ingolstadt mit 4:0 durch. Zudem stellten die Eisbären auch Münchens und Mannheims DEL-Rekord für die meisten Auswärtssiege in Serie ein.

Im Startdrittel entwickelte Ingolstadt mehr Zug zum gegnerischen Tor. Es ging jedoch torlos in die erste Pause. Zu Beginn des Mitteldrittels brachte Leo Pföderl (22.) Berlin dann aber in Führung, die Ty Ronning (26.) wenig später ausbaute. Zach Boychuk (38.) erhöhte in den Schlussminuten des zweiten Drittels auf 3:0 für die Gäste. Im Schlussabschnitt versuchte Ingolstadt noch einmal alles, die Eisbären verteidigten jedoch kompakt und Torhüter Jonas Stettmer war zur Stelle, wenn er benötigt wurde. Kai Wissmann (58./EN) sorgte dann mit dem Treffer ins leere Ingolstädter Tor für den 4:0-Endstand. Für Jonas Stettmer war es das erste Spiel in der Deutschen Eishockey Liga ohne Gegentreffer.

Die Eisbären Berlin starten am Dienstag, den 2. Januar 2024 ins neue Jahr. Dann gastiert die Düsseldorfer EG in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Im Rahmen dieser Partie findet die Bannerzeremonie für Rob Zepp statt. Die Eisbären werden die Rückennummer 72 ihres ehemaligen Torhüters nicht mehr vergeben.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein wichtiger Sieg. Ich freue mich über die drei Punkte im letzten Spiel des Jahres. Ich bin stolz auf meine Spieler. Partien gegen Ingolstadt sind immer eine schwere Aufgabe. Im Startdrittel waren wir etwas zu langsam und unser Forecheck war auch nicht gut. So hatten die Panther das Momentum auf ihrer Seite und sie kamen zu einigen Chancen. Mir hat aber gefallen, wie wir unsere Fassung bewahrt haben. Ab dem Mitteldrittel standen wir in der neutralen Zone enger an den Gegenspielern und konnten so Kapital aus unseren Chancen schlagen. Die Unterstützung unserer Fans war heute grandios. Ich möchte allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr wünschen.“

Jonas Stettmer (Torhüter Eisbären Berlin): „Es ist ein fantastisches Gefühl, in der ehemaligen Heimat einen Shutout zu feiern. Wir haben heute ein Top-Spiel abgeliefert. Ich bin stolz auf meine Mitspieler. Hut ab vor jedem Einzelnen, sie haben alles weggeräumt und geblockt. Sie haben mir meinen Job heute sehr leicht gemacht. Auch im neuen Jahr gilt es für uns, weiter hart zu arbeiten. Wir dürfen uns nie zufriedengeben, wir haben keine Punkte zu verschenken.“

Endergebnis

ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Aufstellungen

ERC Ingolstadt: Garteig (Williams) – Wagner, Edwards; Bodie, Hüttl; Maginot, Zitterbart; Jobke – Bertrand, Stachowiak, Simpson; St. Denis, Pietta, Kozun; Dunham, Virta, Nijenhuis; Krauß, Rowe, Höfflin – Trainer: Mark French

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Wissmann (C); Geibel, Finkelstein; Mik – Veilleux, Cormier, Eder; Noebels (A), Pföderl Descheneau; Tiffels, Boychuk, Ronning; Bartuli, Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 21:20 – Pföderl (Noebels) – EQ

0:2 – 25:22 – Ronning (Boychuk) – EQ

0:3 – 37:23 – Boychuk (Finkelstein) – EQ

0:4 – 57:25 – Wissmann (Melchiori) – EN

Strafen

ERC Ingolstadt: 4 (0, 2, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 10 (2, 2, 6) Minuten

Schiedsrichter Roman Gofman, Eduards Odins (Maksim Cepik, Andreas Hofer)

Zuschauer 4.815