DEL Playoff Finale 4: Eisbären spielen die Haie erneut an die Wand

Köln. (MR) Die Kölner Haie waren erneut auf Wiedergutmachung aus nach der 0:7 Pleite in Berlin. Doch es sollte auch heute nicht sein, und die Haie stehen nach einer weiteren 0:7 Niederlage gegen die Eisbären Berlin mit dem Rücken zur Wand.

Die Haie mit komplett geänderten Angriffsreihen, ohne Louis-Marc Aubry und Josh Currie, statt dessen konnte Otso Rantakari wieder in der Verteidigung auflaufen. Die Eisbären mussten auf Kai Wissmann verzichten, dafür war Zach Boychuk nach Ablauf seiner Strafe wieder dabei. Von Beginn an entwickelte sich ein rasantes Spiel, beide Teams kannten nur den Weg nach vorne. Doch vor allem die Eisbären waren immer wieder den Schritt schneller. Zur Drittelmitte nutzten sie einen Fehlpass in der eigenen Zone, Kirk machte sich schnell auf den Weg, es wurde ein 3 auf 1, und Hudaček war zum ersten Mal geschlagen. Nachdem der Serienmeister eine Strafe überstanden hatte, hatte Tuomie den Ausgleich auf der Kelle. Im direkten Gegenzug arbeitete Byron gut in der anderen Ecke und legt dem nacheilenden Noebels den Puck in die Kelle (16.). So ging es mit der Berliner Führung in die Pause.

Eisbären werfen eingespielte, abgebrühte Qualität in den Ring

Die Eisbären machten dort weiter und spielten die Haie müde. Zwar liefen diese auch im zweiten Drittel und versuchten, dagegenzuhalten. Doch Berlin hatte einfach mehr Qualität im Team. So war es deren nominell vierte Reihe mit Noebels, Boychuk und Wiederer, die für den nächsten Treffer verantwortlich zeichnete. Boychuk war sträflich alleingelassen, und Wiederer brauchte am langen Pfosten nur die Kelle reinhalten. Zwar konnten die Haie ihrerseits bereits die dritte Strafzeit schadlos herunterkillen, doch nachdem sie anschließend eine gute Möglichkeit hatten, rappelte es wieder hinter Hudaček. Irgendwie symptomatisch für das ganze Spiel war auch eine Szene, als Schütz durchstarten wollte, aber den Puck vergaß.

Im dritten Durchgang hatte zwar erneut ein Hai den ersten Schuss, doch bereits nach 100 Sekunden machte Ronning mit dem 5:0 den Deckel auf die Partie. Es war sein 24. in den diesjährigen Playoffs sowie der Ausbau seines 27 Spiele andauernden Punkte-Streak. Köln lief weiterhin an, doch blieben sie ständig irgendwo hängen, was den Bundeshauptstädtern nicht einmal Mühe zu bereiten schien. Rantakari traf nur das Außennetz, MacLeods Schuss wurde quasi von der Linie gekratzt, bei Schütz war ohne die gewohnten Nebenleute die Luft raus. Ein Fehlpass in der Verteidigungszone der Domstädter fiel Noebels in die Kelle, der allerdings nicht traf. Die Scheibe blieb aber in der Kölner Zone, Kirk mit dem Schuss auf die Schoner, bekam seinen eigenen Rebound, den er in die freie Ecke heben konnte (57.). Und noch ein Puckverlust in der eigenen Zone gab Hördler die Chance, die er ebenfalls nutzte und auf 7:0 stellte. Damit hat Jake Hildebrand im Back to Back in den Playoffs einen Shut out erreicht. Am Freitag – wieder in der Uber Arena – hat Berlin den ersten von 3 Matchpucks.

Es spielten:

Haie – 35 Julius Hudaček – 52 Otso Rantakari, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 46 Kevin Niedenz, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maxi Kammerer; 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 62 Parker Tuomie; 53 Adam Almquist, 17 Jan Luca Sennhenn – 65 Marco Münzenberger, 33 Tim Wohlgemuth, 10 Justin Schütz; 22 Maximilian Glötzl – 19 Frederik Storm, 5 Robin van Calster, 92 Håkon Hänelt

Eisbären – 30 Jake Hildebrand – 18 Jonas Müller, 12 Eric Mik – 95 Frederik Tiffels, 93 Leo Pföderl, 9 Ty Ronning; 40 Korbinian Geibel, 4 Adam Smith – 94 Liam Kirk, 97 Gabriel Fontaine, 38 Yannick Veilleux; 75 Norwin Panocha, 44 Olivier Galipeau – 77 Eric Hördler, 23 Blaine Byron, 10 Lean Bergmann; 33 Matej Leden, 92 Marcel Noebels, 89 Zach Boychuk, 21 Manuel Wiederer

Die Tore erzielten:

0:1 (09:38) Kirk (Veilleux)

0:2 (15:32) Noebels (Byron, Bergmann)

0:3 (26:39) Wiederer (Boychuk, Noebels)

0:4 (38:34) Byron (Hördler)

0:5 (41:10) Ronning (Noebels)

0:6 (57:00) Kirk (Müller, Mik)

0:7 (59:12) Hördler (Leden, Byron)

Schiedsrichter: 16 Sean MacFarlane, 7 Marian Rohatsch (98 Maksim Cepik, 85 Kai Jürgens)

Strafen: KEC – 6 Min + 10 Min. Diszi Glötzl; EBB – 4 Min.

Zuschauer: 18.600

