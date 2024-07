DEL: Lizenzerteilung fÃ¼r alle 14 Klubs

Die Deutsche Eishockey Liga startet am 19. September 2024 mit unveränderter Besetzung in ihre 31. Saison / Spielplan wird am kommenden Freitag veröffentlicht. Alle...

Alle 14 Clubs erhalten die Lizenz für die kommende Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL). Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf. Damit geht die Liga in unveränderter Besetzung in ihre 31. Saison, die am 19. September beginnt. Der komplette Spielplan der neuen Saison wird am kommenden Freitag, 5. Juli, um 12 Uhr veröffentlicht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir allen 14 Clubs ihre Lizenzen erteilen können. Dass dieser Prozess wie schon in den vergangenen Jahren ohne große Komplikationen abgelaufen ist, werten wir als deutliches Zeichen für die hervorragende Arbeit, die unsere Clubs leisten, sowie für die große Stabilität und Seriosität in unserer Liga. Ich wünsche allen Mannschaften und ihren Fans schon jetzt eine spannende Saison 2024/25“, sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.