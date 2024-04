DEL-Klub komplettiert das Teilnehmerfeld beim Dolomitencup 2024

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Das Teilnehmerfeld bei der 18. Auflage des Dolomitencups ist komplett. Als vierte und letzte Mannschaft haben die Löwen Frankfurt für das...

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Das Teilnehmerfeld bei der 18. Auflage des Dolomitencups ist komplett.

Als vierte und letzte Mannschaft haben die Löwen Frankfurt für das Vorbereitungsturnier in Neumarkt/Südtirol zugesagt. Wenn der DEL-Klub vom 16. bis 18. August in der Würtharena sein Stelldichein gibt, dann wird den Eishockey-Romantikern das Herz aufgehen.

Der Dolomitencup hat im Laufe der Jahre etliche Top-Vereine aus ganz Europa bei sich begrüßen dürfen. Dass es das renommierte Pre-Season-Turnier im Südtiroler Süden aber überhaupt gibt, das ist auch der Verdienst der Löwen Frankfurt. Der DEL-Klub hat den Dolomitencup nämlich in gewisser Weise mitgegründet.

Es war im Frühjahr 2005, als der deutsche Meister von 2004 plante, für ein Trainingslager inklusive Freundschaftsspiel nach Südtirol zu kommen. Der Gegner war schnell ausgemacht: Durch einen gemeinsamen Sponsor sollte der HC Neumarkt – verstärkt durch einige Südtiroler Ausnahmespieler – gegen den hessischen DEL-Verein antreten. Da Eishockey im Sommer zu jener Zeit hierzulande noch total untypisch war, wurde das Testspiel am 11. August 2005 in Meran abgehalten – und war ein voller Erfolg. Mehr als 1300 begeisterte Fans sahen einen 6:1-Sieg des deutschen Topvereins und schnell war die Idee von etwas Größerem geboren. Der Dolomitencup nahm so seinen Anfang.

Drei Turniersiege der Löwen

Im Jahr darauf organisierte der HC Neumarkt gemeinsam mit den Frankfurtern ein internationales Vorbereitungsturnier, bei dem neben den Löwen und den Südtirolern auch die Augsburger Panther und Servette Genf teilnahmen. Den Premierensieg beim ersten Dolomitencup im August 2006 holte sich Frankfurt höchstpersönlich und auch in den zwei folgenden Sommern wanderte der Pott jeweils zu den Hessen. In den Jahren danach formten die Veranstalter des HC Neumarkt aus dem Dolomitencup eines der populärsten Vorbereitungsturniere in ganz Europa.

Es hat also etwas Romantisches, wenn Frankfurt im kommenden August erstmals seit 16 Jahren wieder zum Dolomitencup kommt. Überhaupt wird es ein Dolomitencup der großen Wiedersehen sein: Der EHC Kloten (National League/Schweiz), HC Kometa Brno (Extraliga/Tschechien) und der HC Pustertal (ICE Hockey League) haben in Vergangenheit alle schon einmal am prestigeträchtigen Vorbereitungsturnier teilgenommen. Nun werden sie alle wieder nach Neumarkt pilgern.

Da das Teilnehmerfeld nun komplett ist, können laufen auch die Ticket-Verkäufe an. Ab Mittwoch, 1. Mai können auf der Webseite www.dolomitencup.com die Eintrittskarten für die Partien erlangt werden. Die Paarungen wurden auch schon ausgelost: Am Freitag, 16. August treffen der EHC Kloten und Kometa Brno aufeinander, am Samstag, 17. August stehen sich der HC Pustertal und die Löwen Frankfurt im zweiten Halbfinale gegenüber. Am Sonntag, 18. August steigt der traditionelle Finaltag beim Dolomitencup.